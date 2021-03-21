Capixaba Arthur se declara para Carla Diaz: "Estou apaixonado"

Arthur e Carla Diaz trocam beijos após ele dizer para atriz que se apaixonou por ela Crédito: TV Globo/Reprodução

O capixaba Arthur Picoli , do BBB21 , declarou-se para a atriz Carla Diaz após alguns dias de crise entre o casal. "Hoje o sentimento que eu tenho, acho que o termo certo é que eu estou apaixonado. Eu não queria", disse após ter falado para a ex que teve ciúmes dela com Fiuk.

"Eu não queria que fosse aqui, da forma que está sendo, da forma que eu estou agindo. Não sei lidar com sentimento. Não é por mal. Às vezes eu não sei lidar com as coisas boas que aparecem para mim. Confesso que para mim é difícil admitir que estou gostando de alguém".

Arthur abordou Carla no banheiro durante a festa da Samsung e disse: "Eu fiquei com ciúme com o lance do Fiuk, de estar muito próxima dele e o cara querer me ver fora daqui. Fiquei cego com toda a situação".

O crossfiteiro ainda disse que estava sofrendo e que sentiu muito após o gelo que levou da amada. Ela respondeu com ironia que ela somente fez o mesmo que ele estava fazendo com ela.

Depois da conversa, Carla ficou bastante confusa sem ter certeza que o ex falava a verdade. Mais tarde eles se esbarram novamente e acabam trocando beijos. No momento do carinho, a atriz disse: "Te odeio, Arthur". O crossfiteiro respondeu: "Eu não te odeio nenhum pouco".

Mais cedo o brother já havia falado para outros companheiros da casa mais vigiada que há seis anos não se envolvia sério com ninguém e que arriou os quatro pneus para a sister.

Eles estavam brigados desde a última quarta-feira, após uma DR, em que não conseguiram se acertar. A sister havia reclamado com o namorado da falta de atenção e carinho e acabaram brigando. Sem falar durante toda a quinta-feira com o instrutor de crossfit após um fim na relação, a atriz chegou a pedir Fiuk para que vetasse ela e não Arthur da prova de liderança.