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Capixaba Arthur se declara para Carla Diaz: "Estou apaixonado"

O instrutor de crossfit disse que estava sofrendo com o gelo que a atriz estava dando; eles estavam brigados desde quinta

Publicado em 21 de Março de 2021 às 08:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mar 2021 às 08:07
Arthur e Carla Diaz trocam beijos após ele dizer para atriz que se apaixonou por ela
Arthur e Carla Diaz trocam beijos após ele dizer para atriz que se apaixonou por ela Crédito: TV Globo/Reprodução
O capixaba Arthur Picoli, do BBB21, declarou-se para a atriz Carla Diaz após alguns dias de crise entre o casal. "Hoje o sentimento que eu tenho, acho que o termo certo é que eu estou apaixonado. Eu não queria", disse após ter falado para a ex que teve ciúmes dela com Fiuk. 
"Eu não queria que fosse aqui, da forma que está sendo, da forma que eu estou agindo. Não sei lidar com sentimento. Não é por mal. Às vezes eu não sei lidar com as coisas boas que aparecem para mim. Confesso que para mim é difícil admitir que estou gostando de alguém".
Arthur abordou Carla no banheiro durante a festa da Samsung e disse: "Eu fiquei com ciúme com o lance do Fiuk, de estar muito próxima dele e o cara querer me ver fora daqui. Fiquei cego com toda a situação".

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O crossfiteiro ainda disse que estava sofrendo e que sentiu muito após o gelo que levou da amada. Ela respondeu com ironia que ela somente fez o mesmo que ele estava fazendo com ela.
Depois da conversa, Carla ficou bastante confusa sem ter certeza que o ex falava a verdade. Mais tarde eles se esbarram novamente e acabam trocando beijos. No momento do carinho, a atriz disse: "Te odeio, Arthur". O crossfiteiro respondeu: "Eu não te odeio nenhum pouco".
Mais cedo o brother já havia falado para outros companheiros da casa mais vigiada que há seis anos não se envolvia sério com ninguém e que arriou os quatro pneus para a sister.
Eles estavam brigados desde a última quarta-feira, após uma DR, em que não conseguiram se acertar. A sister havia reclamado com o namorado da falta de atenção e carinho e acabaram brigando. Sem falar durante toda a quinta-feira com o instrutor de crossfit após um fim na relação, a atriz chegou a pedir Fiuk para que vetasse ela e não Arthur da prova de liderança.
O ator acabou não aceitando, vetou o crossfiteiro e acabou sendo par de Carla na disputa pela liderança. No entanto, eles acabaram perdendo a prova e indo direto para o paredão.

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