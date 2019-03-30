Capa de revista francesa, Medina fala de Neymar e do assédio dos fãs

O bi campeão mundial de surf Gabriel Medina Crédito: Reprodução/Instagram

Gabriel Medina é a capa da revista francesa L'Équipe de abril e em um trecho da entrevista divulgada pela versão digital do jornal fala de Neymar e do assédio dos fãs por causa dos dois títulos mundiais de surfe.

A entrevista foi dada em Paris e tem a ver também com o amigo Neymar. Gabriel Medina estava na França em fevereiro para o aniversário do amigo e ficou cinco dias na capital francesa.

"Neymar é como um irmão para mim", ressaltou Gabriel Medina.

A conversa ainda fala sobre os fãs do bicampeão, que estão ainda mais presentes graças ao segundo título mundial.

"Um dia uma garota escalou o muro da minha casa. Ela gritava meu nome", contou. "Alguns fãs são um pouco exagerados às vezes. Mas a maioria é tranquila. Cada um tem seu jeito de demonstrar amor. Tento sempre atender com autógrafos e fotos", explicou.