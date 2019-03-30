Capa de revista francesa, Medina fala de Neymar e do assédio dos fãs

Gabriel Medina é a capa da revista francesa L'Équipe de abril e em um trecho da entrevista divulgada pela versão digital do jornal fala de Neymar e do assédio dos fãs por causa dos dois títulos mundiais de surfe.
A entrevista foi dada em Paris e tem a ver também com o amigo Neymar. Gabriel Medina estava na França em fevereiro para o aniversário do amigo e ficou cinco dias na capital francesa.
"Neymar é como um irmão para mim", ressaltou Gabriel Medina.
A conversa ainda fala sobre os fãs do bicampeão, que estão ainda mais presentes graças ao segundo título mundial.
"Um dia uma garota escalou o muro da minha casa. Ela gritava meu nome", contou. "Alguns fãs são um pouco exagerados às vezes. Mas a maioria é tranquila. Cada um tem seu jeito de demonstrar amor. Tento sempre atender com autógrafos e fotos", explicou.
Gabriel Medina também contou que a ficha sobre o segundo título, conquistado em 2018, demorou a cair. "Organizaram uma grande festa na minha casa, em Maresias. Mas eu estava muito cansado, porque eu tinha voltado do Havaí. Eu fiquei um pouco e fui para cama. Quando eu acordei, no outro dia, eu não lembrava do título, mas encontrei meus amigos ali, ainda festejando. Aí eu percebi que era de verdade, que eu tinha ganho o título mundial", lembrou.