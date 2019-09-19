Cantora passa mal no The Voice e vai parar no ambulatório da Globo

Uma das integrantes dopassou mal momentos antes de subir ao palco dodesta terça-feira, dia 17. Marta Souza teve de ser socorrida pelo

A participante escolheu a música I’ll Make Love To You, da banda Boys II Men, para competir com Alexa Marrie, que interpretou Hora da União, de Lady Zu. Apesar do empenho, Marta não conquistou vaga para a próxima fase da competição. "Ela segurou a onda muito bem. Estamos todos orgulhosos de sua performance. Obrigado por ter se entregado", afirmou Tiago Leifert.