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Cantora passa mal no The Voice e vai parar no ambulatório da Globo

Os telespectadores souberam da informação pelo próprio apresentador do programa, Tiago Leifert

Publicado em 

19 set 2019 às 04:53

Publicado em 19 de Setembro de 2019 às 04:53

Crédito: TV Globo/Reprodução
Uma das integrantes do time de Iza passou mal momentos antes de subir ao palco do The Voice Brasil desta terça-feira, dia 17. Marta Souza teve de ser socorrida pelo ambulatório da TV Globo.
Os telespectadores souberam da informação pelo próprio apresentador do programa, Tiago Leifert. "Hoje, Marta teve um dia difícil. Ela passou mal e conheceu o posto de saúde da TV Globo. Te trataram bem?", perguntou. "Me trataram, com certeza. Agora estou bem", disse Marta, que é de Taboão da Serra, cidade da Grande São Paulo. O problema sofrido por ela não foi revelado.
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A participante escolheu a música I’ll Make Love To You, da banda Boys II Men, para competir com Alexa Marrie, que interpretou Hora da União, de Lady Zu. Apesar do empenho, Marta não conquistou vaga para a próxima fase da competição. "Ela segurou a onda muito bem. Estamos todos orgulhosos de sua performance. Obrigado por ter se entregado", afirmou Tiago Leifert.

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