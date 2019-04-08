Canguru ou cachorro? Repórter da Globo vira meme após confusão

A repórter Nathalia Castro, da TV Globo, divertiu a internet no domingo, 7, ao aparecer no quadro Isso a Globo Não Mostra, do Fantástico.
Nathalia fazia uma cobertura para o jornal Bom dia Rio quando viu um animal que aparentava ser um canguru. Ela estava convicta de que era o marsupial, até perceber que, na verdade, era um cachorro Chihuahua com problema na pata.
"Gente, aquilo é um canguru? Você viu? É um canguru que ele está levando. ", disse ao ver o animal na cesta de uma bicicleta.
"Me dá esse microfone que hoje ela não pode fazer jornal, não", brincou um membro da equipe.