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Doou o cabelo

Camila Queiroz exibe novo look com fios mais curtos

Atriz fez a transformação para viver nova personagem em Verão 90, próxima trama das 7 da Globo

Publicado em 19 de Novembro de 2018 às 12:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 nov 2018 às 12:52
. Crédito: André Nicolau
Camila Queiroz deu adeus aos fios longos e adotou um corte mais curto para sua nova fase profissional. A atriz viverá a sua primeira vilã na novela Verão 90, de Izabel de Oliveira e Paula Amaral, que entra no ar no primeiro semestre de 2019, na faixa das 19h. Caberá a Camila o papel da vigarista Vanessa.
Cortei bem o cabelo. Eu adoro o fio comprido, mas acho muito importante essa mudança para o trabalho. Sempre que eu finalizo um projeto, eu deixo crescer para ter depois possibilidades para futuros personagens. E ele cresceu bem desde o fim de Pega pega, conta a atriz, que não sofreu em se despedir das madeixas: Eu estava com muita vontade de cortar. E já tinha feito um corte antes, então já sabia bem como era esse sentimento (risos).
Para Camila, o novo visual tem muita importância na composição da primeira vilã de sua carreira: Cabelo ajuda muito, ele ajuda nessa composição. Cabelo tem muito a ver com a nossa personalidade. E agora ele está um pouco mais rock. Fui colocar um vestido mais florido e vi que já não combinava tanto. São pequenos detalhes que vão ajudando nessa criação da personagem.
Assim como fez no passado, Camila vai doar o cabelo cortado. O novo corte foi feito por Mariana Gorini. O conceito do novo look foi idealizado ela caracterizadora de Verão 90, Lu Moraes.

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