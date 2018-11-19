Camila Queiroz exibe novo look com fios mais curtos

. Crédito: André Nicolau

Camila Queiroz deu adeus aos fios longos e adotou um corte mais curto para sua nova fase profissional. A atriz viverá a sua primeira vilã na novela Verão 90, de Izabel de Oliveira e Paula Amaral, que entra no ar no primeiro semestre de 2019, na faixa das 19h. Caberá a Camila o papel da vigarista Vanessa.

Cortei bem o cabelo. Eu adoro o fio comprido, mas acho muito importante essa mudança para o trabalho. Sempre que eu finalizo um projeto, eu deixo crescer para ter depois possibilidades para futuros personagens. E ele cresceu bem desde o fim de Pega pega, conta a atriz, que não sofreu em se despedir das madeixas: Eu estava com muita vontade de cortar. E já tinha feito um corte antes, então já sabia bem como era esse sentimento (risos).

Para Camila, o novo visual tem muita importância na composição da primeira vilã de sua carreira: Cabelo ajuda muito, ele ajuda nessa composição. Cabelo tem muito a ver com a nossa personalidade. E agora ele está um pouco mais rock. Fui colocar um vestido mais florido e vi que já não combinava tanto. São pequenos detalhes que vão ajudando nessa criação da personagem.