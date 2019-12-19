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Camila Cabello pede desculpas por comentários racistas que fez na internet

Cantora usou as palavras 'nigga' e 'nigger' em textos publicados em 2012
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 dez 2019 às 16:12

Publicado em 19 de Dezembro de 2019 às 16:12

Camila Cabello na capa do disco "Romance" Crédito: Divulgação
A cantora Camila Cabello, 22, pediu desculpas por comentários racistas que ela fez no passado, na internet.  A americana de origem cubana viu algumas de suas postagens antigas ressurgirem nas redes sociais nas últimas semanas.

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Foram descobertos alguns textos dela publicados em 2012, em que ela utilizou palavras como "nigga" e "nigger", considerados racistas na língua inglesa por remeterem aos tempos da escravidão.  Na época, ela tinha 15 anos e usava a página do Tumblr.
"Quando eu era mais nova, usava uma linguagem que sou profundamente envergonhada e que vou me arrepender pra sempre. Eu era ignorante e uma vez que tive consciência da história, do peso e do verdadeiro significado deste linguajar, me senti profundamente envergonhada por usá-lo", escreveu a cantora em suas redes sociais.
Ela disse que já se desculpou, mas pede perdão novamente. Nunca tive a intenção de machucar ninguém e me arrependo disso do fundo do meu coração", afirmou a cantora dizendo, ainda, que infelizmente não pode mudar o que ela disse no passado. 
"Esses erros não representam a pessoa que sou ou a pessoa que tenho sido. Eu só apoio e sempre apoiei o amor e a inclusão, e meu coração nunca sentiu esse tipo de ódio ou de divisão."

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