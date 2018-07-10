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BELEZA

Camila Cabello vai lançar sua própria linha de maquiagem

Coleção será desenvolvida em parceria com a L'Oréal Paris

Publicado em 10 de Julho de 2018 às 17:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jul 2018 às 17:21
Camila Cabello Crédito: Getty Images
Camila Cabello está prestes a levar sua parceria com a LOréal Paris a um novo patamar. Depois de assumir o posto de embaixadora da gigante dos cosméticos há um ano, a cantora vai lançar sua própria linha de cosméticos em colaboração com a marca. Chamada Havana - em homenagem à cidade em que ela nasceu e a seu primeiro hit da carreira solo, a coleção terá 14 produtos, com preços entre 10 e 15 dólares.
Entre as novidades, estarão uma caneta para sobrancelhas, gloss para os lábios, sombras com brilho, um delineador em caneta e ainda um bronzeador líquido - o primeiro da L'Oréal Paris. A ideia, segundo a empresa, é criar um visual "natural e iluminado", que contemple todos os tons de pele.
"Estou muito orgulhosa e animada com a coleção", disse a ex-integrante do grupo Fifth Harmony. "Eu quis criar produtos que não só eu mesma usasse, mas que funcionassem em várias tonalidades de pele. Para mim, estar e me sentir em meu melhor me ajuda a ter confiança, e espero inspirar outras pessoas a se sentirem da mesma forma", completou em declaração oficial.
Os produtos começam a ser vendidos no dia 15 de julho nos EUA e em agosto no restante do mundo.

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