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Polêmica

Caio Castro rebate rumores de término com Grazi após posar sem aliança

Ator e piloto  foi irônico ao contar que se esqueceu de colocar o objeto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 nov 2020 às 21:04

Publicado em 13 de Novembro de 2020 às 21:04

Caio Castro e Grazi Massafera
Caio Castro e Grazi Massafera Crédito: Reprodução/ Instagram @caiocastro
O ator Caio Castro, 31, resolveu responder com ironia na internet a respeito dos rumores de que ele teria terminado seu namoro com a atriz Grazi Massafera, 38. Nos últimos dias, fãs começaram a especular sobre um possível rompimento após ele ser flagrado em uma foto sem aliança. A postagem que chamou a atenção dos internautas foi a seguinte: 
Após mostrar uma nova imagem em que aparece vestindo o acessório, respondeu. "E 13 anos depois os desocupados acham que só porque tirou a aliança para tomar banho e esqueceu de pôr, separou. Drástica tem que ser a minha paciência", disparou.
Ao que tudo indica, o namoro de Grazi e Caio Castro vai bem. Em julho, os dois atores da Globo publicaram imagens em que aproveitavam o final de semana juntinhos.
Apesar de não revelarem onde estavam, as imagens mostram que eles pegaram a moto e viajaram para algum lugar cercado de muita natureza. No caminho, se refrescaram em um riacho e se encantaram com o som de uma cachoeira.
Mas a primeira foto de Caio com Grazi foi publicada em abril. Eles nunca foram de comentar muito sobre suas vidas pessoais, mas foram se abrindo aos poucos. No registro, Massafera aparecia deitada no colo de Castro, que por sua vez jogava videogame. "Pra cima de mim?", escreveu o artista na legenda. Em resposta, nos comentários, Massafera brincou: "Um olho no peixe outro no gato."

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