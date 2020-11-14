Caio Castro rebate rumores de término com Grazi após posar sem aliança

Caio Castro e Grazi Massafera Crédito: Reprodução/ Instagram @caiocastro

O ator Caio Castro, 31, resolveu responder com ironia na internet a respeito dos rumores de que ele teria terminado seu namoro com a atriz Grazi Massafera, 38. Nos últimos dias, fãs começaram a especular sobre um possível rompimento após ele ser flagrado em uma foto sem aliança. A postagem que chamou a atenção dos internautas foi a seguinte:

Após mostrar uma nova imagem em que aparece vestindo o acessório, respondeu. "E 13 anos depois os desocupados acham que só porque tirou a aliança para tomar banho e esqueceu de pôr, separou. Drástica tem que ser a minha paciência", disparou.

Ao que tudo indica, o namoro de Grazi e Caio Castro vai bem. Em julho, os dois atores da Globo publicaram imagens em que aproveitavam o final de semana juntinhos.

Apesar de não revelarem onde estavam, as imagens mostram que eles pegaram a moto e viajaram para algum lugar cercado de muita natureza. No caminho, se refrescaram em um riacho e se encantaram com o som de uma cachoeira.