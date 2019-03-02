Carnaval em Salvador

Bruna Marquezine usa pochete de R$ 6.460 e dança hit em sua homenagem

Atriz marcou presença no Bloco das Poderosas (da cantora Anitta) e em cima do trio da banda Psirico

Publicado em 02 de Março de 2019 às 16:27

Bruna Marquezine e sua pochete Crédito: Reprodução/Instagram
Bruna Marquezine, 23, curtiu a noite de Carnaval desta sexta-feira (1º) em Salvador e marcou presença no Bloco das Poderosas (da cantora Anitta) e em cima do trio da banda Psirico. 
A atriz usou um macacão preto transparente de decote generoso, com biquíni fio-dental por baixo, e investiu em uma pochete da marca Miu Miu, vendida no site oficial da loja a 1.500 euros (cerca de R$ 6.460).
Em cima do trio da banda Psirico, no circuito Dodô (Barra-Ondina), a atriz também curtiu o hit "Dança da Bruna Marquezine", música em sua homenagem que foi lançada no início de 2019. Ao lado do cantor, Márcio Victor, Bruna aprendeu a coreografia e dançou em frente aos foliões.
Também esteve em Salvador o ex-namorado de Marquezine, Neymar Jr., 27. O jogador de futebol foi flagrado aos beijos com a baiana Rafaela Porto, de 19 anos, ex-participante do reality musical The Voice Brasil, enquanto curtia o Carnaval. Ele e Bruna estão separados desde outubro de 2018.

