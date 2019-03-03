Bruna Marquezine deixa Carnaval de Salvador em mototáxi

Crédito: Reprodução/Instagram @brumardeboche

Apesar do status de estrela internacional -faz tutorial de maquiagem para a revista Vogue americana, é uma das brasileiras mais seguidas do Instagram, e protagonista de novela da Globo- Bruna Marquezine tem mostrado que gosta é mesmo de curtir o Carnaval no maior estilo "gente como a gente".

Em Salvador, na madrugada deste domingo (3), após curtir shows de Ivete Sangalo, Psirico e Major Lazer, Bruna Marquezine resolveu deixar a folia... Na garupa de um mototáxi ao estilo do feito da cantora Anitta no clipe "Vai Malandra", gravado na favela do Vidigal, no Rio de Janeiro, em meados de 2017.