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Tipo "Vai Malandra"

Bruna Marquezine deixa Carnaval de Salvador em mototáxi

Ex de Neymar curtiu os shows de Ivete Sangalo, Psirico e Major Lazer

Publicado em 03 de Março de 2019 às 14:20

Publicado em 

03 mar 2019 às 14:20
Crédito: Reprodução/Instagram @brumardeboche
Apesar do status de estrela internacional -faz tutorial de maquiagem para a revista Vogue americana, é uma das brasileiras mais seguidas do Instagram, e protagonista de novela da Globo- Bruna Marquezine tem mostrado que gosta é mesmo de curtir o Carnaval no maior estilo "gente como a gente".
Em Salvador, na madrugada deste domingo (3), após curtir shows de Ivete Sangalo, Psirico e Major Lazer, Bruna Marquezine resolveu deixar a folia... Na garupa de um mototáxi ao estilo do feito da cantora Anitta no clipe "Vai Malandra", gravado na favela do Vidigal, no Rio de Janeiro, em meados de 2017. 
Na folia soteropolitana, onde também está o jogador de futebol Neymar, seu ex-namorado, Bruna Marquezine também já pulou na pipoca de trio (devidamente acompanhada por seguranças, claro), bebeu cerveja direto da latinha, fez pintura pelo corpo e rebolou até o chão. 

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