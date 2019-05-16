Bruna Marquezine critica cortes do governo na educação

Moda da pochete: Bruna Marquezine Crédito: Reprodução/Instagram

Famosos deixaram a sua opinião sobre as manifestações que ocorreram nesta quarta-feira (15) em todo o país contra os cortes na educação anunciados pelo governo federal. Seja nas ruas ou nas redes sociais, artistas se colocaram a favor dos estudantes.

Vestindo uma camiseta com a palavra "resista", a atriz Maria Eduarda de Carvalho publicou uma foto dela na manifestação do Rio de Janeiro e, na legenda, escreveu uma frase de Paulo Freire. "Educação não transforma o mundo. Educação muda pessoas. Pessoas transformam o mundo."

O ator Bruno Fagundes, 29, publicou vídeos na avenida Paulista: "É absurdo e quase surreal ver estudantes de 15 e 16 anos manifestando contra cortes nessa área. Isso deveria ser a agenda principal de qualquer governo."

Pelas redes sociais, Tais Araújo pediu apoio a mobilização e afirmou que é sabido que a educação tem problemas reais. "Mas a produção científica na universidade não é um deles; cortar verbas não é solução."

O pôster com a frase "Educação É Liberdade" foi publicado por diversas atrizes. Bruna Marquezine, ainda respondeu a comentários contrários às manifestações. "Porque essa galera não fez protesto quando os outros governos fizeram os cortes da educação? Que coisa, né?", escreveu um internauta.

Bruna rebateu: "Que bom que estamos acordando e não estamos nos conformando mais com absurdos como este... Esse deveria ser o pensamento."

Ela continuou o assunto no Instagram. "Não aos cortes na educação! Educação não é gasto, é investimento. Alunos não estão pedindo esmola, estão pedindo estrutura. Professores não merecem intimidação, merecem respeito."

Nas redes sociais, Alice Wegmann usou a mesma imagem de Marquezine para lembrar da frase da ativista paquistanesa Malala. "Nossos livros e lápis são as melhores armas" e completou: "Meus pais pagaram uma boa faculdade pra mim e pro meu irmão. E um bom colégio, toda a vida. Eu tive esse privilégio, mas de nada teria adiantado se eu não tivesse aberto a cabeça e entendido que todos precisam e devem ter direito a uma boa educação."