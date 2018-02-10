Carnaval

Bruna Marquezine chama atenção com fantasia ousada em Copacabana

Desfile na Zona Sul do Rio atrais dezenas de famosos

10 fev 2018 às 13:01

Publicado em 10 de Fevereiro de 2018 às 13:01

Atriz chama atenção no Bloco da Favorita Crédito: Camila Zarur
A atriz Bruna Marquezine chegou causando no Bloco da Favorita, em Copacabana, na Zona Sul do Rio. Com fantasia ousada e com as pernas de fora, a musa do bloco, e atual namorada do craque Neymar, foi o centro das atenções.
A atriz Bruna Marquezine, fez o público gritar ao chegar no bloco.
"Tô fantasiada de carnaval, não precisa de tema para sair no carnaval. É para se divertir. É o meu primeiro ano como musa, mas o meu segundo curtindo o bloco aqui. Conheço a Carol a muito tempo, sempre vou no baile", disse a atriz.
O Bloco da Favorita começou festa com hit de Jojo Toddyinho, nova sensação do funk carioca, e faz a orla de Copacabana gritar neste domingo de carnaval. O desfile, que começou pouco depois das 9h, reuniu famosos desde cedo na Avenida Atlântica.
Musa pela primeira vez, a blogueira Camila Coutinho chegou cedo na festa vestida de "futuro", a fantasia é assinada pela marca Ban.
"É o meu primeiro ano como musa do bloco e estou amando. Sou apaixonada por funk e é uma honra estar aqui e fazer parte dessa festa", disse.
Após show de Gabilly, primeira atenção MC Marcinho assume o microfone cantando clássicos do funk.
 
 

Tópicos Relacionados

bruna marquezine Carnaval
Recomendado para você

Imagem de destaque
Cidade do ES instala cabine telefônica (sem telefone) à moda inglesa
Imagem de destaque
Royalties do petróleo: os bastidores do julgamento no STF
Imagem de destaque
Planejamento tributário não é economia, é sobrevivência

