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Fim do casamento

Bruna Hamú se separa do empresário Diego Moregola após um ano e meio

Atriz participou de 'A Dona do Pedaço'; casal tem um filho de 2 anos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 dez 2019 às 15:26

Publicado em 20 de Dezembro de 2019 às 15:26

Diego Moregola e Bruna Hamú estão separados após um ano e meio de casamento Crédito: André Ligeiro/Divulgação
O casamento de Bruna Hamú, 29, que acaba de interpretar Joana na novela "A Dona do Pedaço" (Globo), com o empresário Diego Moregola chegou ao fim. A informação foi confirmada em nota pela assessoria de imprensa da atriz. 
Os dois tinham se casado em julho de 2018, na Igreja Nossa Senhora do Brasil, em São Paulo. Eles são pais de Júlio, dois anos. Segundo a assessoria de Bruna, a postura da "artista será a de absoluto resguardo e proteção ao filho". 
Depois de três anos afastada das novelas, a atriz entrou em "A Dona do Pedaço" em setembro como a enfermeira Joana, personagem que se aproximava de Maria da Paz (Juliana Paes) e poderia ser a verdadeira filha dela -o que não se confirmou. 

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Na época, em entrevista ao portal F5, Bruna falou que estava com "o coração minúsculo" por ter de deixar o filho em São Paulo por conta das gravações da trama no Rio de Janeiro. Ela também falou sobre as mudanças em sua vida após ter se tornado mãe. 
"De uma lagarta, você vira uma borboleta. Eu descobri um mundo novo. Foi transformador. Todos os clichês sobre a maternidade fazem muito sentido. É tudo real. Cresci e amadureci muito. Hoje, enxergo o mundo com os olhos do meu filho. Acho que aprendo muito mais com ele do que ele comigo", reflete.

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