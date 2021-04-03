Boninho é censurado ao ironizar depilação íntima de Caio

O diretor da Globo, que está à frente do Big Brother Brasil 21, teve duas publicações sobre o assunto vetadas na rede social

Publicado em 03 de Abril de 2021 às 10:53

Agência FolhaPress

Boninho, diretor da TV Globo Crédito: TV Globo/Fabrício Mota
O diretor Boninho, da Globo, ironizou a depilação íntima que deu errado de Caio, no Big Brother Brasil 21, e acabou tendo duas publicações sobre o assunto censuradas pelo Instagram.
Na sexta (2), ele fez um primeiro post na rede social, brincando com o acidente sofrido pelo fazendeiro que, ao depilar a virilha, acabou machucando o pênis.
"A gente sabe que a Gillette (patrocinadora do BBB21) bateu um bolão com a barba do Gilberto, mas o Caio forçou! (risos). E aí, Eri Johson: pra quê?", indagou o diretor. Ele publicou também uma imagem de Caio mexendo na bermuda com a seguinte frase: "Atenção! Gillette não faz milagre nem vem com visão noturna."
Após o conteúdo ter sido tirado do ar, Boninho postou novamente a mesma foto e escreveu: "O Instagram bloqueou a minha publicação por achar que é conteúdo sexual. Gringo não entende que isso é só uma falta de noção e de higiene, imaginem quanto pelo no chão. Olha, Instagram, mais humor por favor!"

Mais uma vez, porém, o conteúdo foi bloqueado. Boninho resolveu fazer outra publicação sobre o tema. "Se o Instagram bloquear de novo, posso pedir música no @showdavida (Fantástico), Tadeu Schmidt? Esse menino algoritmo é perdido mesmo! Eri, pra quê?", indagou ele. O apresentador do Fantástico respondeu à brincadeira: "Vou ali pegar o regulamento."
Essa última publicação seguia no ar na manhã deste sábado. Posteriormente, Boninho postou na rede social um vídeo bem-humorado sobre o ocorrido, que foi chamado por ele de "Uma História de Censura no Instagram".
Procurado, o Instagram não se manifestou até a publicação deste texto.
O acidente de Caio aconteceu na madrugada de sexta (2), depois que ele deixou a Prova do Líder. "Fui cortar um pouco de cabelo da virilha com a maquininha e arranquei uma lasca do couro do pau. Ficou branco e agora tá sangrando", disse o fazendeiro para Fiuk no quarto Cordel.
O ator perguntou se Caio tinha feito um curativo. "Não, eu passei um creme lá pra ver se serve. Tá ardendo velho. Tá sangrando!"

