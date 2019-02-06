Bolsonaro parabeniza Regina Duarte por aniversário, e atriz comemora

Jair Bolsonaro e Regina Duarte: os dois se encontraram no apartamento dele Crédito: Reprodução/Twitter Jair Bolsonaro

A atriz Regina Duarte comemorou 72 anos, completados nesta terça-feira (5), com felicitações presidenciais.

"Parabéns pela passagem do seu aniversário, Regina! Que Deus lhe dê muitos anos de vida com toda essa simpatia! Um forte abraço e obrigado sempre pela consideração!", escreveu o presidente Jair Bolsonaro nos comentários de uma foto, publicada em uma rede social, em que a artista agradece mensagens recebidas pela data.

Nesta quarta-feira (6), Regina Duarte fez uma nova publicação enaltecendo os votos recebidos pelo presidente. "Pergunta se com essa gentileza eu não tô toda, toda. Perguntou? A resposta é SIIIIMMM! Obrigada pelo carinho, presidente! E fique bom logo que o nosso Brasil precisa muito do grande patriota que você é", escreveu a atriz na legenda de uma captura de tela que mostra o comentário de Bolsonaro.

Bolsonaro está internado há dez dias no hospital Albert Einstein, em São Paulo, após passar por uma cirurgia para reconstrução do trânsito intestinal. Durante a campanha antes das eleições de 2018, em setembro do ano passado, o presidente levou uma facada na barriga.

Apoiadora de Bolsonaro e conhecida por ser opositora do PT, costuma demonstrar apoio ao presidente em suas redes sociais. No ano passado, no dia das eleições, a atriz chegou a passar o dia em campanha por Bolsonaro além de visitar o presidente em sua casa durante recuperação do atentado sofrido.