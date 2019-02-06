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Bolsonaro parabeniza Regina Duarte por aniversário, e atriz comemora

Artista completou 72 anos nesta terça-feira (5)

Publicado em 

06 fev 2019 às 15:22

Publicado em 06 de Fevereiro de 2019 às 15:22

Jair Bolsonaro e Regina Duarte: os dois se encontraram no apartamento dele Crédito: Reprodução/Twitter Jair Bolsonaro
A atriz Regina Duarte comemorou 72 anos, completados nesta terça-feira (5), com felicitações presidenciais.
"Parabéns pela passagem do seu aniversário, Regina! Que Deus lhe dê muitos anos de vida com toda essa simpatia! Um forte abraço e obrigado sempre pela consideração!", escreveu o presidente Jair Bolsonaro nos comentários de uma foto, publicada em uma rede social, em que a artista agradece mensagens recebidas pela data. 
Nesta quarta-feira (6), Regina Duarte fez uma nova publicação enaltecendo os votos recebidos pelo presidente. "Pergunta se com essa gentileza eu não tô  toda, toda. Perguntou? A resposta é SIIIIMMM! Obrigada pelo carinho, presidente! E fique bom logo que o nosso Brasil precisa muito do grande patriota que você é", escreveu a atriz na legenda de uma captura de tela que mostra o comentário de Bolsonaro. 
Bolsonaro está internado há dez dias no hospital Albert Einstein, em São Paulo, após passar por uma cirurgia para reconstrução do trânsito intestinal. Durante a campanha antes das eleições de 2018, em setembro do ano passado, o presidente levou uma facada na barriga. 
Apoiadora de Bolsonaro e conhecida por ser opositora do PT, costuma demonstrar apoio ao presidente em suas redes sociais. No ano passado, no dia das eleições, a atriz chegou a passar o dia em campanha por Bolsonaro além de visitar o presidente em sua casa durante recuperação do atentado sofrido.
Em 1985, Regina Duarte apoiou Fernando Henrique Cardoso (PSDB) à Prefeitura de São Paulo. Em 2002, participou do programa eleitoral do então candidato à Presidência José Serra (PSDB), quando falou a famosa frase "Estou com medo", em relação a uma possível vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em 2014, ela declarou apoio ao candidato Aécio Neves (PSDB). 

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