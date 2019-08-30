Bieber é visto cantando em igreja e diz passar por 'tempos difíceis'

O cantor Justin Bieber Crédito: SchmidtENTITY_apos_ENTITYs Naturals/Divulgação

O cantor Justin Bieber , 25, resolveu soltar a voz durante um culto evangélico em uma igreja em Beverly Hills, nos Estados Unidos. Esta foi a primeira vez que Bieber, em pausa na carreira desde março, cantou na igreja.

Em vídeo nas redes sociais, o canadense citou momentos difíceis pelos quais está passando. "Cantei na igreja na noite passada. Deus está me guiando em tempos difíceis. Acreditar em Jesus nos piores momentos é absolutamente o mais difícil. Mas ele tem fé para completar o que começou. Também quero agradecer minha mulher por ser um enorme apoio na minha vida", escreveu.

Na mensagem aos seguidores, Bieber também deu a entender que os tais momentos difíceis podem ter a ver com a sua depressão. "Qualquer que seja a dor pela qual esteja passando, continue dizendo a si mesmo: 'Isso não vai durar'. Eu amo vocês, pessoal, e estamos nessa juntos", publicou.