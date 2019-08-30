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VIDA E CARREIRA

Bieber é visto cantando em igreja e diz passar por 'tempos difíceis'

Cantor deu uma pausa na carreira musical em março de 2019

Publicado em 30 de Agosto de 2019 às 12:45

Publicado em 

30 ago 2019 às 12:45
O cantor Justin Bieber Crédito: SchmidtENTITY_apos_ENTITYs Naturals/Divulgação
O cantor Justin Bieber, 25, resolveu soltar a voz durante um culto evangélico em uma igreja em Beverly Hills, nos Estados Unidos. Esta foi a primeira vez que Bieber, em pausa na carreira desde março, cantou na igreja.
Em vídeo nas redes sociais, o canadense citou momentos difíceis pelos quais está passando. "Cantei na igreja na noite passada. Deus está me guiando em tempos difíceis. Acreditar em Jesus nos piores momentos é absolutamente o mais difícil. Mas ele tem fé para completar o que começou. Também quero agradecer minha mulher por ser um enorme apoio na minha vida", escreveu.
Justin Bieber é casado com a modelo norte-americana Hailey Bieber, 22, desde setembro de 2018.
Na mensagem aos seguidores, Bieber também deu a entender que os tais momentos difíceis podem ter a ver com a sua depressão. "Qualquer que seja a dor pela qual esteja passando, continue dizendo a si mesmo: 'Isso não vai durar'. Eu amo vocês, pessoal, e estamos nessa juntos", publicou.
> Justin Bieber diz que vive fase "humana" e que tem lutado muito
De acordo com o site TMZ, Bieber, que tem se mostrado cada vez mais religioso, demorou cerca de dois anos para tomar a atitude de subir ao palco e cantar músicas gospel, pois não queria que isso parecesse um espetáculo.

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