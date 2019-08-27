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Curado

Beto Barbosa revela que pediu para morrer durante tratamento de câncer

Recuperado, em suas últimas análises não foram mais encontradas células cancerígenas

Publicado em 27 de Agosto de 2019 às 17:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 ago 2019 às 17:39
O cantor Beto Barbosa Crédito: Instagram / @betobarbosa
O cantor Beto Barbosa, 64, se recuperou de um câncer na bexiga. Durante o tratamento, porém, ele conta que não aguentava mais tanto sofrimento e que, em muitas oportunidades, pediu para morrer.
"O único medo que eu tinha era de sofrer. Eu estava tomando morfina direto. Alguns momentos, naquela UTI, pedia para Deus me levar, pois não aguentava mais sofrer tanto", disse em entrevista ao The Noite, no ar nesta terça (27), no SBT.
De acordo com Barbosa, durante um ano o médico dizia para ele que o problema era uma infecção urinária. "Se tivesse descoberto um ano antes não tinha tirado próstata, bexiga, uma parte da uretra, uma parte do intestino", revelou.
A partir de agora, o artista passa por acompanhamento médico constante. Porém, em suas últimas análises não foram mais encontradas células cancerígenas. 
O momento agora é de se concentrar para fazer músicas. "Faço a letra, a música e os arranjos. Aí vou dançar para ver se é dançante. Se for dançante eu gravo", comentou o rei da lambada. "A lambada trouxe uma moda, um gênero, um estilo", apontou.

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