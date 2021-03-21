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Presente do Anjo

"BBB 21": Namorado diz que não pede Viih Tube em casamento por timidez

Viih Tube escolheu Thaís e Juliette para participar do almoço neste domingo (21). O momento mais emocionante foi na revelação do presente do Anjo, no qual a youtuber se emocionou bastante ao ver a mensagem deixada por familiares e pelo namorado.

Publicado em 21 de Março de 2021 às 15:31

Publicado em 

21 mar 2021 às 15:31
Viih Tube com o namorado Bruno Magri
Viih Tube com o namorado Bruno Magri Crédito: Reprodução/Instagra, @brunomagri
Anjo da semana, Viih Tube escolheu Thaís e Juliette para participar do almoço neste domingo (21) no Big Brother Brasil 21. O momento mais emocionante foi na revelação do presente do Anjo, no qual a youtuber se emocionou bastante ao ver a mensagem deixada por familiares e pelo namorado.
"Filha estou tão emocionada que nem vou conseguir falar", disse a mãe da participante, Viviane Mara Felício. "Minha neta querida, não posso nem falar... estou chorando também de tanta alegria", acrescentou a avó. A mãe de Viih Tude disse ainda que só quer ver a filha em maio, quando termina o reality de confinamento da Globo. "Não quero lhe ver antes", diz a mãe.
"A saudade está muito grande, mas a torcida está ainda maior por você. Foco, força porque eu sei que você pode", disse o pai da youtuber.
Namorado de Viih Tube, Bruno Magri, parabenizou a vitória dela na Prova do Anjo e disse que ela deve seguir o coração. "Estou morrendo de saudade e queria falar para você sempre seguir seu coração. O pedido de casamento vem, mas não agora porque eu sou tímido. Eu te amo."
Após ver a mensagem, Viih Tube chorou bastante. "Ai que lindo, gente", disse ao ser confortado por Thaís e Juliette. "Amei, eles são muito lindos", disse a advogada e maquiadora. "Sua mãe é maravilhosa", disse Thaís.
Na casa, os demais participantes do reality acompanham o vídeo. "Ah eu lembrei do rosto dele agora", disse Camilla de Lucas se referindo ao namorado de Viih Tube. E Pocah comenta: "Ai que lindo".

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PAREDÃO

Anjo da Semana, Viih Tube já disse a Thaís que dará a ela o Colar de Anjo (imunidade) neste domingo. As duas conversaram bastante neste sábado (20) sobre o quanto estavam ameaçadas e da força da amizade entre elas.
"Não tem como eu te ver no risco e não fazer nada, eu sei que ela sabe disso", diz Viih Tube para a cirurgiã-dentista. A youtuber também criticou a postura de Juliette sobre se colocar como uma opção de ser imunizada. Para ela, Juliette já deveria saber que o colar vai para Thaís.
Já o doutorando em economia Gilberto conversou com Sarah na manhã deste domingo (21) e afirmou estar magoado com Rodolffo após o sertanejo ter feito comentário homofóbico e machista sobre o vestido usado por Fiuk na festa na noite deste sábado (20) no Big Brother Brasil 21.
"A brincadeira de Rodolffo ontem machucou muito o Fiuk", disse Gilberto. Sarah diz acreditar que a fala de Rodolffo foi uma brincadeira e que "ele não estava falando mal do vestido". "Na real é que Fiuk leva tudo para o coração. A gente sabe. Eu adoro o Fiuk, mas as vezes ele leva uns negócios nada a ver para o coração", disse Sarah
"Mas o negócio do vestido foi estranho ontem", reforça Gilberto. "Não achei que foi na maldade não", disse Sarah. Gilberto disse ainda que tem algo berrando em sua orelha para que ele indique Rodolffo ao Paredão. "Quero seguir a minha intuição. Só vem Rodolffo na minha cabeça."
Após muita conversa, Gilberto disse que deve indicar Rodolffo ao Paredão para manter seus princípios e seguir a sua intuição. Sarah concorda e diz que o cantor sertanejo vai entender.

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