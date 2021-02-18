Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

BBB 21: 'Melhor que eu', elogia Cardi B a performance de Pocah na música 'WAP'

Rapper compartilhou vídeo da sister enquanto dançava seu hit na Festa do Líder
Agência FolhaPress

Publicado em 18 de Fevereiro de 2021 às 12:57

Pocah durante performance de "WAP", de Cardi B, no BBB 21 Crédito: Globo
A cantora Pocah recebeu um elogio da rapper Cardi B na madrugada desta quinta-feira (18). A sister fez a coreografia do sucesso "WAP" (2020), uma colaboração de Cardi B e Megan Thee Stallion, durante a Festa do Líder de Karol Conká, que teve o tema ETs.
"Uau... melhor que eu" escreveu Cardi em seu Twitter como resposta ao vídeo de Pocah enquanto fazia a coreografia. Os administradores das redes da confinada responderam o tuíte com "OMG" sigla que significa "Oh Meu Deus" em português.
Nesta quarta-feira (17), Pocah havia revelado ter um desentendimento anterior ao programa com Sarah. Em uma conversa com Fiuk e Karol no jardim, a cantora explicou que não consegue se conectar com a brasiliense e que ela é amiga de sua cunhada.
"A gente não consegue se aproximar. É muito superficial de ambas as partes. A gente teve um momento no começo da nossa jornada aqui dentro", fala a cantora. "Minha cunhada e meu irmão moravam em Los Angeles e ela era amiga da minha cunhada lá. Tudo começou ali", inicia.
"Eu fui pra Los Angeles, só que eu fui passar umas horas lá, fui fazer uma conexão lá. Ela pegou e já chegou assim: 'Ah, tua cunhada me ligou e falou se eu podia te hospedar na minha casa. Nem sabia quem era você. Nem sabia quem era Pocah'. Mas de uma forma, assim, cagando", explicou.

"Soou tipo assim... desdenhando de mim. No dia seguinte, ela pegou e falou assim: 'Ah, eu achava que você era uma gostosona assim e tal'", continuou. Pocah explicou que essas atitudes de Sarah mexiam com complexos que ela possuía e que a faziam se sentir inferiorizada.
Na última segunda-feira (15), Sarah, em uma conversa com Gilberto, disse que se vencer a Prova do Líder irá indicar a cantora para o paredão. "Se eu pego o líder, é da Pocah. E não é só por você não, tá. É por mim também", afirmou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos mc pocahontas Rede Globo Televisão BBB Reality show Globoplay BBB 21
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal
Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula
Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados