Bailarina da Beyoncé posa ao lado de Anitta e anuncia possível parceria

Anitta está expandindo cada vez mais sua influência internacional. A cantora posou ao lado de Ashley Everett, bailarina da Beyoncé, nesta quarta-feira, 9. As duas se deram bem e Anitta brincou, em um story do Instagram, dizendo que vai substituir sua dançarina Arielle Macedo pela norte-americana, que repostou a imagem em seu perfil.

Na legenda da publicação, Ashley agradeceu a relação de carinho e deixou no ar uma suposta parceria. "Foi legal conhecer você hoje, mama. Obrigada por ter me mostrado tanto amor e ter feito eu me sentir como a estrela que você é. Todo mundo está ansioso para saber o que estamos preparando. Fiquem ligados", escreveu.