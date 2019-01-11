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Bailarina da Beyoncé posa ao lado de Anitta e anuncia possível parceria

Todo mundo está ansioso para saber o que estamos preparando, escreveu a dançarina

Publicado em 

11 jan 2019 às 16:51

Publicado em 11 de Janeiro de 2019 às 16:51

11/01/2019 - Anitta abraçada com Ashley Everett, bailarina de Beyoncé Crédito: Instagram / @anitta
Anitta está expandindo cada vez mais sua influência internacional. A cantora posou ao lado de Ashley Everett, bailarina da Beyoncé, nesta quarta-feira, 9. As duas se deram bem e Anitta brincou, em um story do Instagram, dizendo que vai substituir sua dançarina Arielle Macedo pela norte-americana, que repostou a imagem em seu perfil.
Na legenda da publicação, Ashley agradeceu a relação de carinho e deixou no ar uma suposta parceria. "Foi legal conhecer você hoje, mama. Obrigada por ter me mostrado tanto amor e ter feito eu me sentir como a estrela que você é. Todo mundo está ansioso para saber o que estamos preparando. Fiquem ligados", escreveu.

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