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Intimidade

Babu lança projeto e mostra rotina na busca por vida mais saudável

O ator e cantor terá acompanhamento médico e a ajuda de profissionais para realizar a mudança de hábitos

Publicado em 13 de Julho de 2021 às 08:05

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 jul 2021 às 08:05
Babu Santana é um dos participantes do BBB 20
Babu Santana participou do BBB 20 Crédito: Victor Pollak/Globo
O ator e cantor Babu Santana, 41, lançou segunda-feira (12) o projeto Babu 90. A produção acompanhará o artista durante seis meses, e trará conteúdos voltados a diversas áreas da sua vida, com foco em sua rotina, alimentação, exercícios e suas vivências após a descoberta do diabetes.
Com os conteúdos sendo disponibilizados todas as segundas-feiras, Babu irá mostrar ao público um pouco de sua intimidade, e pretende envolver entretenimento, conhecimento e saúde ao longo dos episódios. Para isso, ele irá contar com acompanhamento médico e com a ajuda de profissionais para ele conseguir realizar a mudança de hábitos.
"Nosso corpo deve ser celebrado. E a ideia deste projeto é justamente mostrar como podemos nos sentir melhores com exercícios, bem como isso reflete em nossa saúde física e emocional, gerando também um impacto na autoestima", afirma o artista que está na novela "Salve-se Quem Puder" (Globo).
Além disso, o projeto também irá mostrar a rotina do artista, entre estúdios, viagens, vida em família e o foco no emagrecimento. O ator pretende trazer releituras de provas do Big Brother Brasil e até mesmo desafios em um spa. "Devemos lembrar que nosso corpo é morada, é o lugar que habitamos 24 horas. Isso preciso de afeto e cuidado", completa.
O projeto irá envolver outras paixões do artista, como a música e dança, e o universo do futebol. Ao longo do trabalho, ele irá disponibilizar clipes para enaltecer como essas atividades podem ser funcionais para quem deseja emagrecer e também ter um momento prazeroso.
Recentemente, o artista chamou atenção nas redes sociais ao mostrar sua nova namorada. Ele, que não assumia um novo relacionamento desde o término de seu noivado com Tatiane Mello no início de fevereiro, mostrou vídeos da nova namorada e uma foto dos dois.
Nos vídeos, Babu respondia algumas perguntas de seus fãs e seguidores e quando questionado se estaria namorando, mostrou sua namorada e disse: "Amor, estou namorando?", e ela respondeu: "Acho que está". Em seguida, o ator mostrou uma foto ao lado de sua parceira.
O artista também publicou um vídeo com um filtro de corações quando perguntaram se ele estaria apaixonado. Apesar de ter falado sobre o relacionamento, o ex-BBB não revelou o nome da nova namorada.

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