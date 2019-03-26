Avião de Keanu Reeves faz pouso de emergência e ator segue viagem em van

O ator Keanu Reeves Crédito: Reprodução/Instagram/Keanu Reeves

O ator Keanu Reeves, 54, passou por um susto no último fim de semana. O avião em que ele estava, e que fazia o trajeto entre as cidades de São Francisco e Burbank, em Los Angeles, nos Estados Unidos, foi obrigado a fazer um pouso de emergência no pequeno aeroporto de Bakersfield, no interior da Califórnia, segundo a imprensa americana.

Ninguém ficou ferido na aterrissagem e o incidente acabou rendendo uma ótima história para passageiros que também estavam no voo. Isso porque, alguns deles seguiram viagem até o destino final, Los Angeles, em uma van, tendo a companhia do astro de filmes como "Velocidade Máxima" (1994) e "Matrix" (1999).

Durante o trajeto de duas horas, vídeos publicados pelos passageiros mostram Reeves contando curiosidades sobre Bakersfield e colocando música country, típica da cidade americana, para tocar.

"A população (de Bakersfield) é de aproximadamente 380.000 pessoas", diz o ator em um dos vídeos.

Em outro, um dos passageiros mostra que Reeves tem banana, gatorade e água. Há outras diversas passagens que mostram um pouco de como foi a viagem com o ator e sobre o que eles conversaram.

Em certo momento, o grupo parou para comer em uma rede de lanchonetes americana. "Foi um longo dia para todos nós", escreveu um dos passageiros.

Amir Blum, outro passageiro que estava no avião, publicou uma foto ao lado de Reeves em seu Twitter e escreveu: "Quando seu voo quase cai e você tem que aterrissar em um aeroporto remoto, mas pelo menos Keanu Reeves está tendo um dia tão ruim quanto você."