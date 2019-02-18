Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
SUSTO

Avião com Jennifer Aniston e Courteney Cox faz pouso de emergência

Atrizes estavam a caminho do México quando aeronave apresentou problemas

Publicado em 

18 fev 2019 às 19:07

Publicado em 18 de Fevereiro de 2019 às 19:07

18/02/2019 - As atrizes Jennifer Aniston e Courteney Cox atuaram juntas em 'Friends' Crédito: Instagram/@courteneycoxofficial
O avião em que estavam as atrizes Jennifer Aniston e Courteney Cox foi obrigado a realizar um pouso de emergência quando estava a caminho de Cabo San Lucas, no México, na última sexta-feira, 15.
De acordo com o TMZ, a aeronave supostamente perdeu uma roda ou um pneu durante a decolagem e, apesar de ter alcançado o espaço aéreo mexicano, o piloto optou por retornar e pousar na Califórnia como medida de precaução.
Antes de realizar a aterrissagem, o avião ainda teve de queimar combustível, já que estava com o tanque cheio, o que poderia apresentar riscos maiores. Apesar do susto, ninguém se feriu.
Jennifer Aniston estava a caminho do México para comemorar seu aniversário de 50 anos, completado na última segunda-feira, 11. Além de Courteney Cox, atriz com quem contracenou na série "Friends" por dez anos, outras dez amigas também estavam na aeronave. Após o incidente, elas aguardaram por um novo avião particular e puderam completar a viagem.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

avião
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que governo Lula está de olho nas eleições que podem tirar 'irmão' de Bolsonaro do poder na Europa?
Imagem de destaque
Irã e EUA se preparam para negociações de paz no Paquistão em meio a cinco impasses principais
Imagem de destaque
Saúde em dia: 5 cuidados para manter a qualidade de vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados