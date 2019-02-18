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MÚSICA

Autor de 'Piscininha, Amor' reencontra Faustão 12 anos depois

Whadi Gama, criador do hit, participou de Domingão do Faustão com apenas três anos de idade

Publicado em 

18 fev 2019 às 19:04

Publicado em 18 de Fevereiro de 2019 às 19:04

18/02/2019 - Whadi Gama, autor de 'Piscininha, Amor' Crédito: Reprodução/ TV Globo
Whadi Gama demonstrou talento artístico desde cedo. Filho de músicos, arriscava tocar teclado dos adultos sempre que tinha oportunidade. No início dos anos 2000, ele fez algumas apresentações no programa Domingão do Faustão tocando Asa Branca, Brasileirinho e Tico-Tico no Fubá.
O talento do garoto impressionou na época, mas ele desapareceu da mídia. Agora, em 2019, Whadi Gama é autor do hit Piscininha, Amor, inspirado por um vídeo feito pelo jogador Egídio, do Cruzeiro, com a esposa na praia.
"Quero agradecer a Deus esse momento, minha família, meus amigos e a você, Faustão, que faz parte deste sucesso. É muita emoção estar de volta ao palco onde tudo começou, muito obrigado", disse Whadi durante o programa deste domingo, 17.
No perfil oficial no Instagram, Whadi Gama publicou o momento em que encontrou Faustão pela primeira vez. "Um pouco da minha história. Tinha três anos de idade. Meus pais cantavam em uma banda, que contava com um tecladista. Cada vez que ele saía, eu me atrevia a ir lá tocar, mas no começo, com a desconfiança de todos, afinal, o que uma criança daquela estaria fazendo ali?", escreveu na legenda do vídeo.
Whadi Gama lançou o clipe oficial da música no último dia 14.

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