Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
CARNAVAL

Atrizes cobram cachê de até R$ 80 mil para participar de camarotes

Pacotes com empresas incluem mordomias, cercadinho VIP e convites para amigos

Publicado em 

07 fev 2019 às 20:58

Publicado em 07 de Fevereiro de 2019 às 20:58

07/02/2019 - Cleo, Juliana Paes, Deborah Secco e Paolla Oliveira em fotomontagem Crédito: Fotomontagem
Fazer presença VIP em camarotes da Sapucaí, a avenida do samba do Rio de Janeiro, não custa mais tão caro assim quanto antigamente, quando os cachês de artistas da Globo chegavam a sair por valores na faixa dos R$ 500.000. 
De acordo com a colunista Marina Caruso, do jornal O Globo, famosas como Paolla Oliveira, Juliana Paes e Deborah Secco - que recentemente estrelaram novelas da faixa das 21 horas -, cobram de R$ 50.000 a R$ 80.000 por dia. Os pacotes das atrizes fechados com empresas incluem mordomias como camarim exclusivo, cercadinho VIP e convites para amigos.
Ainda segundo Marina Caruso, a atriz e cantora Cleo vai repetir a dose do ano passado, quando foi uma das principais estrelas do camarote de uma cervejaria. O pacote dela para os dois dias de desfile mais o desfile das campeãs teria saído por R$ 80.000, informa a colunista.
No Carnaval de 2018, Cleo chegou à Sapucaí com os seios à mostra tapados apenas por um par de adesivos em formato de coração. Segundo ela, a fantasia era de "musa do amor".
Já Deborah Secco, além de fazer presença VIP em camarote, vai ser rainha do Baile do Copa, posto ocupado, no ano passado, pela atriz Isis Valverde.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Carnaval
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que governo Lula está de olho nas eleições que podem tirar 'irmão' de Bolsonaro do poder na Europa?
Imagem de destaque
Irã e EUA se preparam para negociações de paz no Paquistão em meio a cinco impasses principais
Imagem de destaque
Saúde em dia: 5 cuidados para manter a qualidade de vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados