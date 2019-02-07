Atrizes cobram cachê de até R$ 80 mil para participar de camarotes

07/02/2019 - Cleo, Juliana Paes, Deborah Secco e Paolla Oliveira em fotomontagem Crédito: Fotomontagem

Fazer presença VIP em camarotes da Sapucaí, a avenida do samba do Rio de Janeiro, não custa mais tão caro assim quanto antigamente, quando os cachês de artistas da Globo chegavam a sair por valores na faixa dos R$ 500.000.

De acordo com a colunista Marina Caruso, do jornal O Globo, famosas como Paolla Oliveira, Juliana Paes e Deborah Secco - que recentemente estrelaram novelas da faixa das 21 horas -, cobram de R$ 50.000 a R$ 80.000 por dia. Os pacotes das atrizes fechados com empresas incluem mordomias como camarim exclusivo, cercadinho VIP e convites para amigos.

Ainda segundo Marina Caruso, a atriz e cantora Cleo vai repetir a dose do ano passado, quando foi uma das principais estrelas do camarote de uma cervejaria. O pacote dela para os dois dias de desfile mais o desfile das campeãs teria saído por R$ 80.000, informa a colunista.

No Carnaval de 2018, Cleo chegou à Sapucaí com os seios à mostra tapados apenas por um par de adesivos em formato de coração. Segundo ela, a fantasia era de "musa do amor".