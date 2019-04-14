Derrame cerebral

Atriz sueca Bibi Andersson morre aos 83 anos

Atriz estrelou vários filmes de Bergman, entre eles 'O sétimo selo', 'Morangos silvestres' e 'Quando duas mulheres pecam' (Persona)

Publicado em 14 de Abril de 2019 às 20:27

Atriz Bibi Andersson Crédito: Harry Pot/Nationaal Archief Fotocollectie Anefo
A atriz sueca Bibi Andersson, uma das favoritas do cineasta Ingmar Bergman, morreu hoje aos 83 anos, informou a diretora e amiga pessoal da artista Christina Olofson. "Bibi foi uma grande atriz e uma humanista fantástica", disse ela ao jornal sueco "Göteborgs-Posten".
Berit Elisabeth Andersson, seu nome de batismo, estreou nas telas aos 15 anos, em uma propaganda dirigida por Bergman. Depois, se formou como atriz no Teatro Dramático Real, o prestigiado Dramaten, e apareceu vários filmes de Bergman, entre eles O Sétimo Selo, Morangos Silvestres e Quando Duas Mulheres Pecam. Foi o seu papel neste último filme que fez com que ela ganhasse o Guldbagge, o maior prêmio do cinema sueco.
Tal sucesso abriu caminho para o início de uma carreira internacional, que incluiu trabalhos com cineastas como John Huston (Carta ao Kremlin) e Robert Altman (Quinteto).
A partir do final dos anos 80, centrou sua carreira na TV e no teatro, onde voltou a fazer parcerias com Ingmar Bergman. Bibi Andersson sofreu um derrame cerebral em 2009 e desde então estava internada em um hospital de Estocolmo.

