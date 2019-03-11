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POMBINHOS

Atriz de Glee, Lea Michele se casa com Zandy Reich

Casal teria proibido uso de celulares na festa

Publicado em 

11 mar 2019 às 15:00

Publicado em 11 de Março de 2019 às 15:00

11/03/2019 - Lea Michele se casa com Zandy Reich Crédito: Reprodução/Instagram
A atriz da série "Glee" Lea Michele, 32, oficializou sua união com o empresário Zandy Reich neste sábado (9) em uma cerimônia na cidade de Napa, na Califórnia. Os dois estavam juntos há cerca de dois anos e ficaram noivos em abril de 2018.
Segundo relatou a revista americana People, os noivos proibiram o uso de celulares na festa. Compareceram ao evento colegas de Lea como Darren Criss, Jonathan Groff, Becca Tobin (todos de "Glee") e Emma Roberts, de "Scream Queens".
Ryan Murphy, criador dessas duas séries, oficializou a união do casal. Também estiveram presentes Ashley Tisdale, Hilary Duff, Becca Tobin e Billie Lourd.
"A manifestação de amor de nossos amigos e familiares que vieram hoje nos proporcionaram a mais épica e bela festa de noivado que poderíamos ter pedido, foi realmente incrível", disse Lea em seu Instagram.
"Estamos tão animados em nos casar e gratos por estarmos cercados de nossos amigos e família. E acima de tudo, estamos tão felizes de passar o resto de nossas vidas juntos", disse o casal à People. 
Lea escolheu um vestido de noiva clássico, com uma saia cheia e busto "tomara que caia", lembrando um laço.
"Eu vi uma foto, foi o primeiro que provei e foi o que eu escolhi. Sou uma pessoa muito decidida, então disseram que eu fui a noiva mais fácil com quem eles já tiveram que lidar", disse a atriz em entrevista à PeopleStyle.

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