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Atriz de 'Jessica Jones' revela gravidez no Oscar 2019

Krysten Ritter exibiu barriga de grávida no tapete vermelho da premiação

Publicado em 

25 fev 2019 às 19:53

Publicado em 25 de Fevereiro de 2019 às 19:53

Krysten Ritter em "Jessica Jones" Crédito: David Giesbrecht/Netflix
Krysten Ritter, que fez sucesso com a personagem Jessica Jones na série homônima, revelou que está grávida de seu primeiro filho. A notícia veio à público no último domingo, 24, quando a atriz exibiu a barriga de grávida no tapete vermelho do Oscar 2019.
A atriz de 37 anos espera seu primeiro filho com o namorado Adam Granduciel, com quem tem um relacionamento há quatro anos.
A revelação da gravidez chega uma semana após a Netflix anunciar o fim de Jessica Jones. Apesar do cancelamento, a série terá uma terceira e última temporada, disponibilizada no serviço de streaming.
No Instagram, Krysten comemorou a revelação com a publicação de uma foto e a legenda "Surpresa!":

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