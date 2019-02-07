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Atriz de "O Sétimo Guardião"

Atriz da Globo troca namorada por filha de ex-diretor, diz colunista

Ela namorava uma DJ de Niterói, no Rio, de acordo com informações do colunista Leo Dias

Publicado em 

07 fev 2019 às 12:29

Publicado em 07 de Fevereiro de 2019 às 12:29

Crédito: Reprodução
Segundo informações do colunista Leo Dias, uma jovem atriz de "O Sétimo Guardião" acabou de trocar de namorada. 
A moça deixou uma DJ de Niterói, no Rio de Janeiro, para viver um novo romance com a filha de um ex-diretor da Globo. 
 

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