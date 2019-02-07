Atriz da Globo troca namorada por filha de ex-diretor, diz colunista

Segundo informações do colunista Leo Dias, uma jovem atriz de "O Sétimo Guardião" acabou de trocar de namorada.
A moça deixou uma DJ de Niterói, no Rio de Janeiro, para viver um novo romance com a filha de um ex-diretor da Globo.
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