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RIO DE JANEIRO

Atriz cobra posicionamento de Bolsonaro sobre assassinato de músico

'Seu exército fuzilou uma família', diz a atriz, que questiona 'licença para matar'

Publicado em 10 de Abril de 2019 às 18:04

Publicado em 

10 abr 2019 às 18:04
10/04/2019 - A atriz Alice Wegmann na novela "Órfãos da Terra" Crédito: Divulgação/TV Globo
A atriz Alice Wegmann, 23, usou as redes sociais nesta terça-feira (9) para cobrar um posicionamento do presidente Jair Bolsonaro sobre o assassinato do músico Evaldo Rosa dos Santos no Rio de Janeiro.
O posicionamento veio quando Bolsonaro publicou uma foto sua com uma legenda informando que o governo realizará um "revogaço" nos próximos dias, "anulando centenas de decretos desnecessários que hoje só servem para dar volume ao nosso já inchado Estado e criar burocracias que só atrapalham. Daremos continuidade ao processo. Vamos desregulamentar e diminuir o excesso de regras!".
Nos comentários, a atriz que está na novela da Globo "Órfãos da Terra" lembrou o presidente sobre a tragédia ocorrida neste domingo (7).
"Boa tarde, senhor Presidente. Foram
80 tiros
, mais do que a polícia alemã disparou em UM ANO. Isso em tantos outros cantos do mundo seria tratado com urgência e respeito. Aqui no Brasil, não. O senhor poderia, por favor, se pronunciar a respeito dessa tragédia e parar de fazer descaso com coisa séria?", disse.
"O seu exército fuzilou uma família. Quem cala consente. Continua colocando inocentes em risco, com licença para matar qualquer um e tratando negros e pobres nas condições sub-humanas. Aguardamos seu pronunciamento. Quatro meses de governo e só decepciona o povo brasileiro. OITENTA TIROS", concluiu.
O comentário da atriz teve respostas com opiniões contrárias e a favor, inclusive de internautas questionando qual seria a culpa do presidente. 
Alice também fez uma postagem de protesto em seu Instagram sobre o caso. Nela, a atriz fez a contagem de tiros contra o veículo de Evaldo.

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