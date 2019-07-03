Atores da Globo fazem vaquinha para cinegrafista que ficou paraplégico

Váriosestão se mobilizando para ajudar oCarlos Souza, conhecido como Menudo. Em uma vaquinha online, os globais já conseguiram arrecadar cerca de R$ 15 mil, segundo informações da colunista Fábia Oliveira, de O Dia. Carlos ficouapós um assalto que sofreu, no Rio.

Durante o crime, o cinegrafista levou três tiros nas costas, fez cirurgia e agora luta em casa, diariamente, para retomar o movimento das pernas.

De acordo com a colunista, o dinheiro arrecadado será usado para comprar colchão ortopédico apropriado, medicamentos, equipamentos de fisioterapia e produtos de uso clínico e higiênico.

"Nosso amigo é guerreiro demais e através de uma incansável dedicação nos exercícios propostos, já vem mostrando alguns pequenos resultados, mas o fato é... Precisamos de uma estrutura mínima pra que ele consiga se dedicar diariamente nessa reabilitação e se Deus quiser, conseguir retomar sua vida!", diz a descrição da vaquinha para o cinegrafista da Globo.