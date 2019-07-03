Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Gasto com cuidados

Atores da Globo fazem vaquinha para cinegrafista que ficou paraplégico

Já foram arrecadados cerca de R$ 15 mil, segundo informações da colunista Fábia Oliveira, de O Dia

Publicado em 

03 jul 2019 às 11:54

Publicado em 03 de Julho de 2019 às 11:54

O cinegrafista Carlos Souza, o Menudo, da Globo Crédito: Reprodução/Instagram
Vários atores da Globo estão se mobilizando para ajudar o cinegrafista Carlos Souza, conhecido como Menudo. Em uma vaquinha online, os globais já conseguiram arrecadar cerca de R$ 15 mil, segundo informações da colunista Fábia Oliveira, de O Dia. Carlos ficou paraplégico após um assalto que sofreu, no Rio. 
> Vídeo: Gretchen diz que faz os próprios memes para usar na internet
Durante o crime, o cinegrafista levou três tiros nas costas, fez cirurgia e agora luta em casa, diariamente, para retomar o movimento das pernas. 
De acordo com a colunista, o dinheiro arrecadado será usado para comprar colchão ortopédico apropriado, medicamentos, equipamentos de fisioterapia e produtos de uso clínico e higiênico. 
"Nosso amigo é guerreiro demais e através de uma incansável dedicação nos exercícios propostos, já vem mostrando alguns pequenos resultados, mas o fato é... Precisamos de uma estrutura mínima pra que ele consiga se dedicar diariamente nessa reabilitação e se Deus quiser, conseguir retomar sua vida!", diz a descrição da vaquinha para o cinegrafista da Globo. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assalto Rede Globo Rio de Janeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Acidente com 4 veículos mata uma pessoa na Rodovia Serafim Derenzi
Imagem de destaque
Chuva de 180 mm alaga bairros e deixa estragos em Mucurici
Imagem de destaque
Turismo rural cresce no Brasil e Ruraltur 2026 coloca ES em destaque

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados