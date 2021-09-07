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Encontrado no apartamento

Ator Michael K. Williams, o Omar de 'The Wire', morre aos 54 anos

O ator Michael K. Williams, 54, conhecido por seu papel na série The Wire, foi encontrado morto em seu apartamento, no Brooklyn, em Nova York, na tarde desta segunda-feira (6). O sobrinho do ator descobriu o corpo na sala de estar, segundo a People.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 set 2021 às 21:17

Publicado em 06 de Setembro de 2021 às 21:17

Michael K. Williams
Michael K. Williams  foi encontrado morto em seu apartamento, no Brooklyn, em Nova York Crédito: Reprodução @bkmg
O ator Michael K. Williams, 54, conhecido por seu papel na série The Wire, foi encontrado morto em seu apartamento, no Brooklyn, em Nova York, na tarde desta segunda-feira (6). O sobrinho do ator descobriu o corpo na sala de estar, segundo a People.
"É com profunda tristeza que a família anuncia o falecimento do ator indicado ao Emmy Michael Kenneth Williams. Eles pedem sua privacidade enquanto sofrem essa perda intransponível", disse sua representante de longa data, Marianna Shafran, ao The Hollywood Reporter.
Apesar da causa da morte ainda não ter sido determinada pelas autoridades, uma fonte disse ao New York Post que parecia que o ator teve uma overdose fatal. "Nenhum crime foi indicado. Sem entrada forçada, o apartamento estava em ordem", disse um policial.
Amigos e fãs compartilharam homenagens a Williams nas redes sociais após a notícia de sua morte. "É comovente aprender isso. Perdemos um enorme talento em Michael K. Williams", escreveu George Takei nas redes sociais.
"Descanse no poder, Michael K. Williams. Orações para cima. Os espíritos tremeram. Dor imensa. Mantenha a cabeça erguida, família", publicou Orlando Jones no Twitter. "Nós vamos sobreviver, mas primeiro vamos dar a este homem negro cada um dos seus. Segure-se naqueles que você [emojis de coração]."
"Michael K Williams, além de ser um dos atores mais talentosos do mundo, também foi uma das almas mais gentis, meigas e gentis que já conheci", escreveu James Gunn. "Isso é de partir o coração. Meus pensamentos estão com todos aqueles que o amavam".
O papel de destaque de Williams veio em 2002, quando interpretou Omar Little emThe Wire . A atuação dele tem sido elogiada ao longo dos anos por sua representação complexa de um homem negro gay conhecido como um criminoso implacável nas ruas de Baltimore.
Williams foi indicado ao Emmy em 2021 como melhor ator coadjuvante por "Lovecraft Country". Ele também participou das séries "Boardwalk Empire" e "Olhos que Condenam". No cinema, ele fez parte do elenco de "12 anos de Escravidão", "Vício Inerente" e "Gone Baby Gone".

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