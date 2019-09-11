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Ator Jake Gyllenhaal diz que mantém corpão só com sexo: "Me faz suar"

"Eu acredito em suar, de qualquer jeito. Para mim, a melhor forma de se cuidar é tendo intimidade com alguém, isso me faz suar", disse o ator, em entrevista à Vanity Fair
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

11 set 2019 às 06:13

Publicado em 11 de Setembro de 2019 às 06:13

Crédito: Reprodução/Pinterest Bing
Jake Gyllenhaal acabou de viver novo personagem do universo Marvel, em "Homem-Aranha: Longe de Casa", e deu uma entrevista à Vanity Fair para falar de seus novos projetos e a peça Sea Wall/A Life, em cartaz na Broadway, nos Estados Unidos. 
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Durante o papo, o astro foi questionado sobre como mantém o corpão e boa forma e não pensou duas vezes antes de ser direto na resposta: "Eu acredito em suar, de qualquer jeito. Para mim, a melhor forma de se cuidar é tendo intimidade com alguém, isso me faz suar. É realmente simples para mim". O galã já foi namorado de Taylor Swift e, em determinado momento, despertou até o interesse de Grazi Massafera
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O astro de Hollywood acabou soltando outra dica de aparência: "Por ter uma irmã que também é atriz (Maggie Gyllenhaal) - e por ela ter me ensinado, desde criança a admirá-la - cuidar da pele é importante. Acho que se cuidar é importante, principalmente hoje em dia como homem. Estar vulnerável e admitir essa vulnerabilidade é muito importante". 

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