Ator Jake Gyllenhaal diz que mantém corpão só com sexo: "Me faz suar"

O astro de Hollywood acabou soltando outra dica de aparência: "Por ter uma irmã que também é atriz (Maggie Gyllenhaal) - e por ela ter me ensinado, desde criança a admirá-la - cuidar da pele é importante. Acho que se cuidar é importante, principalmente hoje em dia como homem. Estar vulnerável e admitir essa vulnerabilidade é muito importante".