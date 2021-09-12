Ator de "Carinha de Anjo" é encontrado morto dentro de casa em SP

A atriz Marilice Cosenza disse à reportagem do UOL ter prestado depoimento à polícia, já que ela tentou falar com Araújo pelo celular há alguns dias, mas as mensagens caíam na caixa postal. Preocupada, a atriz pediu a amigas que fossem ao apartamento do ator ver o que tinha acontecido, mas ninguém atendia.

Em seguida, foi pedida a ajuda do porteiro do prédio, que sentiu um cheiro muito forte vindo do apartamento. diante da situação, a polícia e um chaveiro foram acionados para verificar o que estava acontecendo. Luiz foi encontrado morto na cama.

"Não consigo acreditar, não dá, não quero acreditar. Te conheci com meus 9 anos e de la pra cá foram palcos divididos, histórias, abraços, carinho, que estão eternizados. Você já foi meu amigo, vilão, gato, avô e no nosso último trabalho você foi meu irmão. Nós dois librianos, adorávamos compartilhar isso também e já comemoramos juntos essa alegria. Te amo pra sempre, esses abraços estarão comigo pra sempre, sinto que você não conhecerá meus pequenos como estávamos combinando, essa pandemia tirou isso da gente, mas Deus nos deu muitos outros momentos pra ficarem eternamente no meu coração. Está doendo Lu, está doendo muito. O céu terá um dos artistas mais talentosos pra abrilhantar aí em cima e a gente fica aqui na saudade. Até breve".