Astrólogo Walter Mercado surge de cadeira de rodas em aeroporto

O porto-riquenho ganhou uma exposição no Museu de Miami , nos Estados Unidos, e segundo a revista Quem mostrará fotos e objetos pessoais do astrólogo.

“Tem sido um prazer compartilhar minha mensagem de paz e amor com meus seguidores por mais de 50 anos. Estou feliz que agora posso compartilhar algumas de minhas roupas, jóias e artefatos com todos vocês pela primeira vez em um museu", celebrou Walter em entrevista ao HistoryMiami.