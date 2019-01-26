Artistas lamentam o rompimento de barragem em Brumadinho

Equipe dos Bombeiros de Minas socorre vítima do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho Crédito: Reprodução/TV Record

Artistas usaram redes sociais para prestar solidariedade aos moradores de Brumadinho, cidade da Grande Belo Horizonte, e para mostrar indignação com o novo rompimento de uma barragem.

A ex-BBB Ana Paula Renault está organizando um mutirão para ajudar a população da cidade. "Sou de Belo Horizonte e Brumadinho fica bem perto", declarou ela, que está pedindo água, alimentos não perecíveis, colchões e produtos de higiene pessoal.

"Estou em um grupo chamado SOS Brumadinho, que é formado por muitas pessoas que ajudaram na tragédia que teve em Mariana. Meu objetivo é conseguir ajudar muita gente."

A iniciativa foi apoiada pela atriz e apresentadora Maisa Silva, que em sua rede social pediu ainda doação de sangue para os hospitais da capital mineira.

A atriz Paloma Duarte também divulgou cartaz de uma das campanhas de doações e pediu a colaboração dos seus fãs.

"Gente, mais uma vez Minas passando pelo descaso e tragédia! Essa é uma campanha local, feita para ajudar os desabrigados. Por favor compartilhem a informação", publicou.

Outros artistas mostraram indignação com mais essa tragédia. "Tudo de novo", escreveu Debora Falabela, se referindo à tragédia que ocorreu em Mariana, também em Minas Gerais, há 3 anos.

"Mais um crime ambiental! Mais mortes, mais famílias desamparadas pelo descaso pela ganância, pela impunidade", enfatizou Thaila Ayala.

A jornalista Rosana Jatobá mostrou perplexidade com a notícia. " Perplexa com a repetição da tragédia. Três anos depois do maior desastre ambiental do Brasil, o rompimento da barragem do Fundão, em Mariana, mais uma barragem da Vale se rompe e atinge a cidade de Brumadinho", disse.

Elba Ramalho, por sua vez, questionou: "Até quando temos que suportar?".

A atriz Letica Spiller disse que é necessário união e força. "Somos capazes de ajudar, mas precisamos de justiça e fiscalização. Estejamos atentos ao bem e ao mau que somos capazes de fazer sendo conscientes do que cabe a cada um. Oremos sim, mas antes de tudo é preciso agir."