Artistas brasileiros pedem desculpas a Brigitte Macron por Bolsonaro

Paulo Coelho, escritor Crédito: TV Globo

#DesculpaBrigitte nesta segunda-feira (26), artistas e celebridades publicaram mais mensagens solidárias ao presidente francês Brigitte Macron, pela atitude do presidente brasileiro Após grupos de mulheres darem força à hashtagnesta segunda-feira (26), artistas e celebridades publicaram mais mensagens solidárias ao presidente francês Emmanuel Macron e à a mulher,, pela atitude do presidente brasileiro Jair Bolsonaro (PSL) de endossar um comentário ofensivo à primeira-dama da França nas redes sociais.

O ator Fábio Assunção usou o Twitter para se dizer orgulhoso dos brasileiros por criar a hashtag. "Vejo [com essa iniciativa] o país que quero ajudar a construir, que tenha respeito pelo outro acima de tudo. Estou considerando mais um lugar para construirmos uma rede de afeto", escreveu o ator.

Com um vídeo falado em francês, o escritor Paulo Coelho também se pronunciou. "Desculpem-me, desculpem mil vezes. Esse é um vídeo um pouco triste, para pedir perdão a meus amigos franceses pela crise, diria, pela histeria de Bolsonaro em relação à França, ao presidente francês e à sua esposa", afirmou o escritor. "Enquanto a Amazônia arde, não possuem qualquer argumento e apenas insultam, negam, dizem qualquer coisa para evitar assumir sua responsabilidade", concluiu Coelho.

Já a atriz

Letícia Colin

escolheu como pedido de desculpas escrever um texto que exalta as qualificações da primeira-dama francesa. Ela a citou como ex-professora de latim e literatura e como autora de diversos projetos, um deles que ajudou jovens adultos desempregados.

"Ah, e por acaso, Brigitte é casada com Emmanuel Macron, presidente francês", escreveu Colin no fim do texto e concluiu com a mensagem: "Em nome da arte e da civilidade desse país, quero pedir #DesculpaBrigitte. Você é linda e, muito mais, você é essencial!"

Na segunda-feira (26), a atriz e cantora Gretchen já tinha se manifestado sobre o tema e escreveu em francês, no Twitter: "Perdão, presidente Emmanuel Macron. Brigitte Macron é uma mulher maravilhosa e inspiradora como você. Eu a admiro e amo muito a sua história".

A apresentadora Fátima Bernardes também publicou elogios à primeira-dama. A jornalista da Globo postou no Instagram a imagem da capa do livro "Brigitte Macron: L'Affranchie", escrito por Maëlle Brun. Na legenda, escreveu: "Que ela é inteligente, elegante, corajosa e vinte e cinco anos mais velha que o marido, o presidente da França Emmanuel Macron, eu já sabia. Mas nesse livro a autora se propõe a mostrar a mulher por trás das aparências. Acabei de começar a ler. Acho que vou gostar."

Assim como Brigitte, Fátima é 25 anos mais velha que o namorado, o deputado federal Túlio Gadêlha (PDT).

O QUE ACONTECEU?

No último sábado (24), o presidente Jair Bolsonaro endossou, em uma rede social, comentário ofensivo a primeira-dama da França, Brigitte Macron.

Ao comentar uma publicação do mandatário brasileiro na página no Facebook , o seguidor Rodrigo Andreaça escreveu: "É inveja presidente do macron pode crê (sic)".

A mensagem foi publicada junto a uma imagem, na qual se vê uma foto de Bolsonaro e da esposa, Michelle Bolsonaro , abaixo de um retrato de Macron e da mulher, Brigitte Macron.

Ao lado das fotos dos casais, há os dizeres: "Entende agora por que Macron persegue Bolsonaro?".