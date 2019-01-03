Ariana Grande diz que será solteira pelo resto da vida

05/12/2018 - Ariana Grande no clipe da música 'Thank U, Next' Crédito: Instagram/@arianagrande

Ariana Grande afirmou em seu Twitter nesta terça-feira, 1º, que será solteira pelo resto do ano e, provavelmente, por toda a vida.

A declaração traz à tona a turbulenta fase amorosa que a cantora enfrentou em 2018.

Ela desfez seu noivado com o humorista Pete Davidson e se separou do rapper Mac Miller, morto após uma overdose de cocaína misturada com o anestésico fentanil.