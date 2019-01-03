Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
FAMOSOS

Ariana Grande diz que será solteira pelo resto da vida

Declaração veio após um 2018 instável na vida amorosa da cantora

Publicado em 03 de Janeiro de 2019 às 14:56

Publicado em 

03 jan 2019 às 14:56
05/12/2018 - Ariana Grande no clipe da música 'Thank U, Next' Crédito: Instagram/@arianagrande
Ariana Grande afirmou em seu Twitter nesta terça-feira, 1º, que será solteira pelo resto do ano e, provavelmente, por toda a vida.
A declaração traz à tona a turbulenta fase amorosa que a cantora enfrentou em 2018.
Ela desfez seu noivado com o humorista Pete Davidson e se separou do rapper Mac Miller, morto após uma overdose de cocaína misturada com o anestésico fentanil.
Recentemente, ela lançou a música Thank U, Next, que fala sobre sua situação nos relacionamentos. Na letra, ela agradece Davidson pelos momentos que viveram juntos e diz que aprendeu sobre o amor, a dor e a paciência com seus ex-companheiros. Ouça:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hospital Dr Jayme Santos Neves possui contêineres para atender ao provável aumento da demanda para os casos de Covid-19
Morador de rua tem o corpo incendiado enquanto dormia em Nova Almeida
O crime aconteceu no bairro Bebedouro, na madrugada do mesmo dia. A vítima, Lúcio Wanderley Santos Lima Filho, de 20 anos, foi encontrada caída ao lado da motocicleta Honda NXR 160 Bros vermelha que pilotava.
Suspeito de assassinar jovem a tiros em Linhares é preso na Bahia
Imagem de destaque
Quer fortalecer o abdômen? 10 exercícios aeróbicos para fazer hoje

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados