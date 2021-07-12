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Ariana Grande compartilha registros da lua de mel com Dalton Gomez

No Instagram, a cantora publicou fotos do casal em Amsterdã, na Holanda

Publicado em 12 de Julho de 2021 às 17:19

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

12 jul 2021 às 17:19
Ariana Grande compartilhou com os fãs e seguidores uma série de registros de sua viagem de lua de mel com Dalton Gomez. Neste domingo (11), ela publicou fotos em Amsterdã, na Holanda.
No post, a cantora incluiu vários cliques de natureza e algumas imagens nas quais surge com o marido. Numa delas, a única em que é possível vê-los nitidamente, os recém-casados posam juntos sentados em um par de tamancos gigantes.
Ariana Grande e o marido, Dalton Gomez, estão passando a lua de mel na Holanda
Ariana Grande e o marido, Dalton Gomez, estão passando a lua de mel na Holanda Crédito: Reprodução/ Intagram @arianagrande
Ariana e Dalton se casaram no dia 15 de maio, na casa da artista em Los Angeles. "Foi pequeno e íntimo, menos de 20 pessoas. O ambiente era muito alegre e cheio de amor", revelou um representante dela à revista "People".
A cantora anunciou o noivado em uma postagem no Instagram em dezembro de 2020, acompanhada por fotos com o corretor de imóveis de luxo e seu anel de diamantes com a legenda: "para sempre e mais".
O casal foi visto pela primeira vez em público no videoclipe de "Stuck with U", uma música beneficente lançada no ano passado, que Ariana gravou com Justin Bieber, durante o confinamento provocado pela pandemia.

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