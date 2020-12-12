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Saúde

Apresentadora Palmirinha recebe alta e deixa hospital

Ela foi hospitalizada no início do mês com problemas de baixa quantidade de sódio no sangue, o chamado de distúrbio metabólico.

Publicado em 12 de Dezembro de 2020 às 19:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 dez 2020 às 19:51
A culinarista Palmirinha Onofre
A culinarista Palmirinha Onofre Crédito: Globo/João Cotta
A apresentadora Palmirinha Onofre, 89, recebeu alta na tarde deste sábado (12), informou boletim médico divulgado pelo Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo, assinado pelos médicos Marcelo Oliveira Santos (Diretor Clínico) e Antonio da Silva Bastos Neto (Diretor-executivo Médico). Ela estava internada desde a noite do dia 1º de dezembro.
A assessoria de imprensa de Palmirinha divulgou que ela passou mal, teve uma crise de vômito e foi levada ao Pronto-Socorro. Palmirinha passou por exames, que detectaram uma baixa de sódio no sangue, o chamado distúrbio metabólico.
Em outubro, Palmirinha, conhecida pela apresentação de programas culinários, passou por uma internação no mesmo hospital para tratar uma infecção urinária.

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