Apresentadora Palmirinha recebe alta e deixa hospital

A culinarista Palmirinha Onofre Crédito: Globo/João Cotta

A apresentadora Palmirinha Onofre, 89, recebeu alta na tarde deste sábado (12), informou boletim médico divulgado pelo Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo, assinado pelos médicos Marcelo Oliveira Santos (Diretor Clínico) e Antonio da Silva Bastos Neto (Diretor-executivo Médico). Ela estava internada desde a noite do dia 1º de dezembro.

A assessoria de imprensa de Palmirinha divulgou que ela passou mal, teve uma crise de vômito e foi levada ao Pronto-Socorro. Palmirinha passou por exames, que detectaram uma baixa de sódio no sangue, o chamado distúrbio metabólico.