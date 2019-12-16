Após ser criticada por colega, Maju Coutinho vence Troféu Domingão

Maju Coutinho ganhou o Troféu Domingão do Faustão 2019 na categoria Jornalismo Crédito: Estevam Avellar/Globo

Atual apresentadora do Jornal Hoje (Globo), Maria Júlia Coutinho, 41, desbancou as jornalistas Sandra Annenberg, 51, e Renata Vasconcellos, 47, no Troféu Domingão - Melhores do Ano 2019. Com a estatueta de jornalista do ano nas mãos, ela disse que teve um ano agitado e que ficou eufórica com o reconhecimento na premiação.

"A experiência do Jornal Hoje é desafiadora. Estou levando o jornal sozinha e isso acontece em um momento que o país está super turbulento. Você começa a reunião de pauta de um jeito e quando vai pro ar o jornal já é outro. É bastante pressão", conta ela, que revela ter ficado surpresa ao ter seu nome anunciado. "Não imaginava que seria eu, porque a Sandra sempre ganhava."

A jornalista agradeceu ao público que a acompanha desde que era a garota do tempo do Jornal Nacional, e disse que o apoio destas pessoas a encorajou a encarar sozinha a apresentação de um vespertino. "Existe a sementinha de você querer [ter uma bancada própria], mas quando o outro mostra que deseja que você esteja lá, isso te impulsiona a seguir", afirma.

Com menos de um mês no JH, Maju recebeu críticas da colega de profissão Carla Vilhena, 52, que pediu demissão da Globo em 2018. Vilhena fez postagens no Twitter criticando a postura de Maju na cobertura da morte do diretor global Jorge Fernando, que aconteceu em 27 de outubro.

"Não sou imune a críticas nem acho que sou perfeita. Só achei um pouco injusta porque eu tinha estreado há pouco tempo. Achei estranho. Não é legal, mas temos que seguir em frente. Se eu não tivesse relevância, ninguém ia me atacar", pontuou a dona da bancada do Jornal Hoje.