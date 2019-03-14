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Só diversão

Após separação, Débora Nascimento ganha elogio de Claudia Raia

"Vou ter que brigar na novela com essa lindeza, com essa coisa que eu amo, na novela, por causa dele", diz Raia sobre Debora

Publicado em 

14 mar 2019 às 12:03

Publicado em 14 de Março de 2019 às 12:03

Crédito: Reprodução/Instagram @debranascimento
Claudia Raia, 52, a Lidiane da novela da Globo "Verão 90", divulgou em seu perfil no Instagram imagens em que aparece com o elenco aproveitando os intervalos de cenas.
Junto a Klebber Toledo, 32, com quem faz par romântico na trama, e Débora Nascimento, 33, que está prestes a completar um mês da separação polêmica com José Loreto, os três aparecem falando da novela e se divertindo juntos.
"Vou ter que brigar na novela com essa lindeza, com essa coisa que eu amo, na novela, por causa dele", diz Raia sobre Debora, apontado para Toledo. "Quem é que consegue brigar com essa mulher mais linda da vida?"
Débora havia se afastado das gravações de "Verão 90" após a separação, e viajou com uma amiga e a filha de apenas dez meses para o Uruguai. 
Ela evitou se expor e falar sobre o assunto da possível traição, especialmente por conta da filha, mas recentemente fez um depoimento em seu Instagram defendendo que nenhuma mulher merece ser oprimida e afirmando que "a verdade há de me libertar". 
"Eu que sempre optei pela discrição em minha vida pública, sofri uma exposição e fui refém de uma situação que não escolhi. Tenho muita consciência do que vi e vivenciei, ninguém agiu sozinho, isso foi bem claro para mim", afirmou.

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claudia raia debora nascimento Rede Globo josé loreto
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