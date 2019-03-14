Após separação, Débora Nascimento ganha elogio de Claudia Raia

Crédito: Reprodução/Instagram @debranascimento

Claudia Raia, 52, a Lidiane da novela da Globo "Verão 90", divulgou em seu perfil no Instagram imagens em que aparece com o elenco aproveitando os intervalos de cenas.

Junto a Klebber Toledo, 32, com quem faz par romântico na trama, e Débora Nascimento, 33, que está prestes a completar um mês da separação polêmica com José Loreto, os três aparecem falando da novela e se divertindo juntos.

"Vou ter que brigar na novela com essa lindeza, com essa coisa que eu amo, na novela, por causa dele", diz Raia sobre Debora, apontado para Toledo. "Quem é que consegue brigar com essa mulher mais linda da vida?"

Débora havia se afastado das gravações de "Verão 90" após a separação, e viajou com uma amiga e a filha de apenas dez meses para o Uruguai.

Ela evitou se expor e falar sobre o assunto da possível traição, especialmente por conta da filha, mas recentemente fez um depoimento em seu Instagram defendendo que nenhuma mulher merece ser oprimida e afirmando que "a verdade há de me libertar".