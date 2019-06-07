Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
FIM DO ROMANCE

Após quatro anos, Bradley Cooper e Irina Shayk se separam, diz revista

Rumores de separação existem desde apresentação de Cooper com Lady Gaga no Oscar

Publicado em 07 de Junho de 2019 às 15:55

Publicado em 

07 jun 2019 às 15:55
Após quatro anos, Bradley Cooper e Irina Shayk se separam Crédito: Reprodução
Bradley Cooper, 44, e Irina Shayk, 33, que mantinham um relacionamento desde 2015, não estão mais juntos, segundo divulgou a revista norte-americana People nesta quinta-feira (6).
> "Senta no shallow now": ouça versão baiana do hit de Lady Gaga e Bradley Cooper
Rumores sobre a possível separação do casal começaram no Oscar deste ano, por conta da apresentação de Cooper com a cantora Lady Gaga, 33, com quem ele faz par romântico no longa "Nasce Uma Estrela". No entanto, o motivo da separação ainda não foi esclarecido.
> #MorreUmaEstrela é reação à versão de 'Shallow' de Paula Fernandes
De acordo com a revista norte-americana US Weekly, a separação não teria relação com Gaga, que está solteira desde fevereiro. Uma das fontes da revista garantiu que "nada de romântico" aconteceu entre os dois nos bastidores do filme que atuaram.
> "Nasce uma Estrela" é mais buscado do Oscar no Brasil, revela Google
Segundo a People, o casal terminou o relacionamento de forma amigável e buscam a guarda compartilhada da filha, Lea de Seine, 2. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

bradley cooper Casamento
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Livrarias em Vitória comemoram Dia Mundial do Livro com sorteio e brindes
**ARQUIVO** SÃO PAULO, SP 14.12.1990 - Automobilismo - FÃ³rmula 1: o piloto Ayrton Senna mostra prÃªmio da FIA no aeroporto de Congonhas, em SÃ£o Paulo. (SÃ£o Paulo, SP, 14.12.1990. Foto: Sergio Andrade/Folhapress)
O que aconteceu com o Banco Nacional, do icônico boné azul de Senna?
Imagem de destaque
Líbano acusa Israel de crime de guerra por ataque que matou jornalista

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados