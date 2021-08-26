Após polêmicas, Sérgio Reis é internado em hospital de São Paulo

Geraldo Luís visita Sérgio Reis no hospital Crédito: Instagram/@geraldobalanca

A vida de Sérgio Reis segue turbulenta. Após a polêmica envolvendo o STF e artistas desistindo de gravar seu disco, o sertanejo foi internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (25) pelo apresentador Geraldo Luís, amigo pessoal de Reis.

"Vim visitar no hospital meu amigo querido @serjaooficial . Ele está melhor e ao lado de sua amada Ângela. Precisou ser internado ontem, em breve em casa se Deus quiser", escreveu Geraldo ao publicar uma foto da visita ao cantor.

Geraldo Luís não comentou o que levou o músico a precisar da internação. Nos últimos dias, ele apareceu acamado durante entrevista exibida no último Domingo Espetacular (Record) e reclamava de picos de glicemia por conta da diabetes.

Sérgio Reis enfrenta pressão e cancelamento do público após o vazamento de um áudio no qual afirma que caminhoneiros parariam o país em setembro até que o Senado afastasse os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) de seus cargos. "Se em 30 dias não tirarem os caras nós vamos invadir, quebrar tudo e tirar os caras na marra. Pronto. É assim que vai ser. E a coisa está séria", disse no áudio.

A Polícia Federal chegou a fazer uma ação de busca e apreensão na casa do sertanejo e artistas começaram a desistir de participar do seu disco. Zé Ramalho, Maria Rita e Guilherme Arantes foram alguns que anunciaram a desistência do projeto após a repercussão da fala de Reis.