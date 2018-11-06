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Tenente Paula Mourão

Após polêmica com sorvete na boca, conheça a esposa militar de Mourão

Paula Mourão é tenente, 23 anos mais nova que general Mourão, fã de '50 Tons de Cinza' e ciumenta

Publicado em 06 de Novembro de 2018 às 13:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2018 às 13:13
General Mourão e sua esposa, Paula Mourão Crédito: Reprodução/Facebook
O general Hamilton Mourão, vice-presidente eleito do Brasil, tem o coração aquecido há algum tempo por uma loira, que não é a Carola Cimini, que deu sorvete na boca do militar durante uma reunião de partido. Paula Mourão é casada, oficialmente, com o substituto de Jair Bolsonaro desde outubro e a união, reservada, aconteceu justamente no período entre o 1º e 2º turno das eleições deste ano. 
Segundo o jornal Extra, Mourão, de 65 anos, é viúvo desde dezembro de 2016 e no ano seguinte já assumiu o relacionamento com Paula, de 42 anos. Em junho de 2017 o casal já estava junto e a loira fazia questão de postar fotos dos dois em suas redes sociais. 
Sou ciumenta mesmo. Deus mandou dividir o pão e não as pessoas
Paula Mourão, esposa de general Mourão
Os dois se conheceram no Exército. Isso porque ela é primeiro tenente e só deixou a carreira militar para cuidar do marido. Nas poucas fotos em que mantém públicas em seus perfis na internet, Paula está sempre ao lado do marido, com quem deve dividir o Palácio Jaburu, em Brasília, a partir do dia 1º de janeiro de 2019.
06/11/2018 - Paula Mourão, a primeira da esquerda para a direita, é tenente do exército Crédito: Reprodução/Facebook
De acordo com o Extra, uma análise do perfil de Paula nas redes sociais possibilita saber que a esposa de Mourão é torcedora do Flamengo, fã da trilogia "50 Tons de Cinza", amante da música sertaneja de Daniel, do samba de Thiaguinho e do pop de Ana Carolina e Lulu Santos. Também é católica e frequenta junto do marido as missas de domingo da Igreja Nossa Senhora da Paz, em Ipanema, no Rio. 
Ela acompanhou o marido na grande parte dos comícios e reuniões, inclusive em viagens pelo Brasil. Só não foi mesmo para Londrina, no Paraná, onde Mourão recebeu o aviãozinho de Carola Cimini. Mas esse episódio não deve ter sido visto com bons olhos pela tenente: é que ela também já deixou claro em seus perfis na internet que é ciumenta. "Sou ciumenta mesmo. Deus mandou dividir o pão e não as pessoas", escreveu ela, segundo o Extra. 
Post feito por Paula no Facebook revela que tenente é ciumenta Crédito: Reprodução/Facebook

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