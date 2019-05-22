Após gravar programa, Mamma Bruschetta é internada por infecção

Mamma Bruschetta Crédito: Reprodução/Instagram @mammabruschetta

Mamma Bruschetta foi internada nesta segunda-feira (20) na unidade Pompeia do Hospital São Camilo para tratar de uma infecção na pele. À reportagem, a apresentadora do programa Fofocalizando, do SBT, disse que após gravar a atração decidiu ir ao local por causa de inchaço na área infeccionada.

De acordo com boletim médico divulgado na tarde desta terça-feira (21), o estado de saúde dela é estável, porém sem previsão de alta.

Mamma contou que sofre de erisipela há vários anos e que dessa vez a infecção apareceu na terça-feira (14) com um pequeno incomodo. Dessa vez, no entanto, ela afirma que "não está tão grave". A apresentadora está acompanhada pelo empresário e espera retornar ao trabalho na próxima semana.

A INFECÇÃO

A erisipela é uma infecção cutânea causada geralmente pela bactéria

Streptcoccus pyogenes

, mas pode também ser causada por Haemophilus influenzae.

As bactérias penetram na pele ou na mucosa através de um pequeno ferimento (picada de inseto, frieiras, micoses de unha, etc.) e se espalham pelos vasos linfáticos, podendo atingir o tecido subcutâneo. Na maioria dos casos, a lesão aparece mais nos membros inferiores.