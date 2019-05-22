Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
SAÚDE

Após gravar programa, Mamma Bruschetta é internada por infecção

Apresentadora do SBT passa bem e espera retornar ao trabalho na próxima semana

Publicado em 

22 mai 2019 às 18:12

Publicado em 22 de Maio de 2019 às 18:12

Mamma Bruschetta Crédito: Reprodução/Instagram @mammabruschetta
Mamma Bruschetta foi internada nesta segunda-feira (20) na unidade Pompeia do Hospital São Camilo para tratar de uma infecção na pele. À reportagem, a apresentadora do programa Fofocalizando, do SBT, disse que após gravar a atração decidiu ir ao local por causa de inchaço na área infeccionada.
De acordo com boletim médico divulgado na tarde desta terça-feira (21), o estado de saúde dela é estável, porém sem previsão de alta.
Mamma contou que sofre de erisipela há vários anos e que dessa vez a infecção apareceu na terça-feira (14) com um pequeno incomodo. Dessa vez, no entanto, ela afirma que "não está tão grave".  A apresentadora está acompanhada pelo empresário e espera retornar ao trabalho na próxima semana.
A INFECÇÃO
A erisipela é uma infecção cutânea causada geralmente pela bactéria
Streptcoccus pyogenes
, mas pode também ser causada por Haemophilus influenzae.
As bactérias penetram na pele ou na mucosa através de um pequeno ferimento (picada de inseto, frieiras, micoses de unha, etc.) e se espalham pelos vasos linfáticos, podendo atingir o tecido subcutâneo. Na maioria dos casos, a lesão aparece mais nos membros inferiores.
O risco é maior para quem tem excesso de peso, diabetes não controlado, doenças do coração e do rim e insuficiência venosa nos membros inferiores.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Incêndio atinge apartamento de aposentado em Jardim Camburi
Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente
Filhos de FHC obtêm na Justiça interdição do ex-presidente
Senador Flávio Bolsonaro
Flávio Bolsonaro diz que Moraes vai desequilibrar eleições a partir do STF

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados