DESPEDIDA

Após duas décadas, Carioca anuncia sua saída do programa 'Pânico'

'Não consigo acreditar', emocionou-se humorista ao ler carta de despedida

Publicado em 30 de Julho de 2018 às 21:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jul 2018 às 21:10
O humorista Márvio Lúcio dos Santos, mais conhecido como Carioca, ficou 22 anos no Pânico Crédito: Instagram/Carioca Delegado
O humorista Márvio Lúcio dos Santos, mais conhecido como Carioca, anunciou sua saída do Pânico após 22 anos no programa.
"Não consigo acreditar que tenho que me despedir. Não gosto disso, me dói. [...] Só que chega uma hora que o filho precisa ir embora, e essa hora chegou", disse o humorista, que chorou em seu discurso.
Carioca agradeceu humoristas que fizeram sucesso no programa, como Emílio Surita, Bola (Marcos Chiesa), Ceará (Wellington Munis) e Japa (Marcos Aguena), além de outros nomes da rádio Jovem Pan, onde destacou ter passado 22 anos de sua vida.
Márvio estava no programa de rádio desde o fim da década de 1990, e acompanhou o programa durante toda sua passagem por RedeTV! e Band. Durante a Copa do Mundo da Rússia, passou por uma experiência na TV Globo, fazendo esquetes de humor para o Central da Copa.

