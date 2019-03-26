Após desentendimento, Val Marchiori chama Luciana Gimenez de "girafa"

Val Marchiori soltou o verbo em entrevista ao jornal Extra. No bate-papo falou sobre o episódio em que se desentendeu com Luciana Gimenez em um camarote do Carnaval do Rio de Janeiro, no início do mês.
Val achou que a apresentadora foi grossa só porque a loira é amiga de Simone Abdelnour, a atual namorada do empresário Marcelo de Carvalho, ex-marido de Luciana.
"Não estamos nos falando. Ela foi muito grossa e desnecessária aí no Rio no camarote. Eu não havia feito nada para ela. Só porque eu estou amiga da atual namorada do Marcelo, a Simone, ela me bloqueou", disse, durante a conversa.
A dona do bordão "hello" ainda disse não estar "nem aí" para a situação toda e confirmou que depois do ocorrido chamou a apresentadora de "girafa". "É verdade que a chamei de girafa mesmo", completou.