Após desentendimento, Val Marchiori chama Luciana Gimenez de "girafa"

Crédito: Montagem Gazeta Online

Val Marchiori soltou o verbo em entrevista ao jornal Extra. No bate-papo falou sobre o episódio em que se desentendeu com Luciana Gimenez em um camarote do Carnaval do Rio de Janeiro, no início do mês.

Val achou que a apresentadora foi grossa só porque a loira é amiga de Simone Abdelnour, a atual namorada do empresário Marcelo de Carvalho, ex-marido de Luciana.

"Não estamos nos falando. Ela foi muito grossa e desnecessária aí no Rio no camarote. Eu não havia feito nada para ela. Só porque eu estou amiga da atual namorada do Marcelo, a Simone, ela me bloqueou", disse, durante a conversa.