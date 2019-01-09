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R$ 11 milhões

Após cancelar 31 shows, Britney Spears pode ter prejuízo milionário

Essas 31 apresentações foram canceladas só em Las Vegas, nos Estados Unidos

Publicado em 

09 jan 2019 às 10:48

Publicado em 09 de Janeiro de 2019 às 10:48

Crédito: Reprodução/Instagram @britneyspears
A cantora Britney Spears, 37, pode ter de arcar com um prejuízo de R$ 11 milhões por conta de multas pelos shows que ela teve de cancelar enquanto fazia a turnê "Domination", em Las Vegas, nos Estados Unidos. Ao todo, foram 31 apresentações que a estrela pop deixou de fazer.
De acordo com a revista Billboard, não há jeito de substituir os shows, pois não há tempo. E os cancelamentos não podem ser cobertos por seguro, pois os problemas aos quais passa o pai da artista, Jamie Spears, não são de vida ou morte.
"Eu não farei o meu novo show 'Domination'. Esperava ansiosamente por esse show e vê-los neste ano, e fazer isso me quebra o coração. Mas, é importante sempre colocar a família em primeiro lugar. E essa é a decisão que tenho que tomar", disse Britney, em seu perfil no Instagram, nesta sexta (4). Ela ainda orientou as pessoas que já haviam comprado ingressos a procurarem uma forma de serem reembolsadas.
O pai da cantora sofreu com uma ruptura de cólon e teve de ficar internado por quase 30 dias. Ele quase morreu. "Eu tive que tomar essa difícil decisão de colocar todo o meu foco e energia na minha família neste momento", contou.
Representantes da cantora disseram que Jamie vai se recuperando gradualmente.

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