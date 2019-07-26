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Na UTI

Aos 98 anos, ex-atriz da Globo Ruth de Souza é internada

Estrela de "Senhora do Destino", Ruth de Souza está em hospital de Copacabana

Publicado em 

26 jul 2019 às 12:20

Publicado em 26 de Julho de 2019 às 12:20

Crédito: Reprodução/Instagram
A atriz Ruth de Souza, de 89 anos, está internada no Hospital Copa D'Or, em Copacabana, no Rio de Janeiro, diagnosticada com pneumonia
Segundo informações do jornal Extra, ela está na UTI e sem previsão de alta hospitalar. 
A publicação falou com uma amiga da atriz, que disse que ela está se recuperando e tem feito exames no hospital. 
Ruth é veterana da TV. Foi a primeira atriz brasileira a ser indicada a um prêmio internacional, o Leão de Ouro, em 1954. Participou de "O Rebu", "Sinhá Moça", "Mandala" e "Senhora do Destino". Entre seus últimos trabalhos estão "Mister Brau" e "Se eu Fechar os Olhos Agora". 

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