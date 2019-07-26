Aos 98 anos, ex-atriz da Globo Ruth de Souza é internada

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A atriz Ruth de Souza, de 89 anos, está internada no Hospital Copa D'Or, em Copacabana, no Rio de Janeiro, diagnosticada com pneumonia.

Segundo informações do jornal Extra, ela está na UTI e sem previsão de alta hospitalar.

A publicação falou com uma amiga da atriz, que disse que ela está se recuperando e tem feito exames no hospital.